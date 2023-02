Muerte de Julio Pardo| Nandi Migueles: "Se ha ido el número 1"

"¿Pero es verdad? ¿Lo tenéis confirmado?..." Veterano corista, rival, amigo, Nandi Migueles no se quiere creer la muerte de Julio Pardo. "Me acabo de enterar y es que todavía no aterrizo... Me he quedado... Se ha ido el número 1, así es".

El alma mater del coro de Los Niños está arrasado por la pérdida este viernes "del gran referente de la modalidad de nuestro tiempo". De "un rival en las tablas" pero "un amigo fuera de ellas". "Yo mantengo una buena amistad con Julio desde hace muchos años y, como corista, es una persona a la que todos hemos admirado profundamente", se duele el compañero que este año participa en el Concurso con 'Aquí no se rinde nadie'.

Julio Pardo, el autor más laureado del Carnaval de Cádiz, ha fallecido esta tarde de viernes 11 de febrero tras sufrir una parada cardiorrespiratoria que no ha podido superar. El próximo mes de marzo hubiera cumplido 68 años.