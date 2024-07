Martín y Martínez Ares: otras ausencias y regresos sonados como el de Yuyu

El regreso del Yuyu al Carnaval en 2025, 15 años después de su última chirigota, ‘Los emires por donde se mire’ de 2010, llama a recordar otros grandes retornos después de prolongadas ausencias. Son los casos de dos de los grandes autores de todos los tiempos: Antonio Martín y Antonio Martínez Ares. Ambos hicieron un parón en sus trayectorias -más corto el del primero- volviendo al Falla para bien del Carnaval y de los aficionados. Eso sí, Yuyu les ha ganado en años de dique seco.

Con ‘Patiovecino’, en 1998, se iba a cortar la trayectoria de Antonio Martín en el Concurso, no así en el Carnaval pues para 1999 sacó una comparsa no oficial llamada ‘Los contrabandistas’. Volviendo a 1998, el coplero de la calle San Vicente se llevó una gran decepción y un consiguiente enfado que tenía su razón de ser si nos atenemos, cuando menos, a los números ofrecidos por el jurado al acabar el Concurso.

‘Patiovecino’ entró en la gran final en primera posición destacada, con 499 puntos, sacando 11 puntos a la segunda comparsa, ‘El cielo de Cádiz’ de Tino Tovar (488) y 14 a la tercera, ‘Los piratas’ de Martínez Ares (485). Más lejos quedaba ‘El baratillo’ de Joaquín Quiñones y Pepito Martínez (463). Luego, el puntaje dio un vuelco tan importante que a ‘Patiovecino’ no le bastó la sabrosa distancia que llevaba a ‘Los piratas’ y esta comparsa le arrebató el primer puesto alcanzando 740 puntos por los 736 de los de Martín, remontando los 14 que traía de desventaja y sumando cuatro más a la diferencia. ‘El cielo de Cádiz’ mantuvo su segunda plaza con 737.

Al día siguiente de conocerse los puntos, Martín mostró su malestar en declaraciones a Diario de Cádiz, señalando que “me siento impotente y voy a cuestionarme si salgo el año que viene, me lo voy a pensar bien, porque parece que mi agrupación sobra o molesta a algunos”. Además, afirmó que a la vista de los rumores que venían anunciando ese tercer premio se llegó a plantear que la comparsa no actuara en la final, “pero Cádiz no se lo merecía, igual que no se merece engaños de este tipo”. El coplero destacó que “me parece bien que la juventud empuje y que se le estimule, porque son el futuro de la fiesta, pero eso no supone que haya que ir contra nadie”.

Antonio Martín dejó el Falla tras ‘Patiovecino’ dolido por cómo le trató el jurado

Antonio Martín, como hemos dicho antes, convirtió este desengaño en una comparsa fuera de concurso. Y después de 1999 se tomó un descanso para regresar en 2005, siete años después, con ‘El revuelo, los viejos copleros nunca mueren’, rodeado de veteranos comparsistas dirigidos por el Catalán Grande.

Antonio Martín se despide de la afición en la gran final de 2017 con su comparsa ‘Ley de vida’. / Lourdes de Vicente

El autor se quedó de nuevo en la fiesta hasta que llegó, en 2017, la que fue su retirada definitiva, aunque los aficionados sigan esperando un cambio de opinión. En ese 2017 sacaba ‘Ley de vida’, escenificando cómo entregar el testigo a los jóvenes por parte de veteranos copleros que también le acompañaron. Su comparsa cantó en la gran final como invitada, brindándole así el Ayuntamiento la posibilidad de despedirse, pero antes, en las semifinales, regaló una letra de adiós: “Perdóname Cai mío/ pero ésta es la última noche/ ya lo tengo decidido/ no me hagas ningún reproche/ aquí termina la historia del Niño de San Vicente…”. Ese día besó el suelo del Falla para poner fin a una impresionante e inigualable trayectoria de 50 años.

Martínez Ares: adiós en 2003 tras 20 comparsas

Antonio Martínez Ares cortó tras febrero de 2003 una etapa ininterrumpida de 20 comparsas que inició en 1984 con ‘Requiebro’. En este 2003 sacó ‘Calle de la mar’, su tercer año con el nuevo grupo tras la ruptura con Ángel Subiela, pero, como el mismo coplero de Santa María se encargó de explicar en sus memorias carnavalescas ‘Yo maté a Martínez Ares’ publicadas en el Diario del Carnaval de 2008, al hilo de su nombramiento como pregonero, ‘Calle de la mar’ fue un parto doloroso. “Llegó al Falla de puro milagro, porque yo no estaba psicológicamente preparado para terminarla en óptimas condiciones, aún así, para mí era la mejor de ese año, cariño de padre, supongo”, decía Ares.

Durante la creación de esta comparsa, Martínez Ares barruntaba ya su adiós. “Yo en el fondo lo que quería era acabar cuanto antes y plantearme seriamente mi futuro, un futuro donde el carnaval no tenía lugar. Llegar al ensayo era para mí una prueba de fuego diaria porque en el ambiente olía a traición. Yo me hice una promesa: “Me queda poco para acabar la obra, así que a lo mío y punto”.

El 15 de junio de 2015 dos ‘tuits’ de Martínez Ares anunciaban su vuelta al Carnaval

Así acabaron 20 carnavales ininterrumpidos y comenzó un largo periodo de espera por parte de la afición, afligida porque no había atisbo alguno de regreso. El autor se había despegado de la fiesta hasta el punto de que su prolongada ausencia parecía que iba a ser definitiva. Pero el ‘milagro’ lo trajo un viento de 13 años, que sopló, para regocijo de los aficionados, “en la carita” del poeta.

Fueron dos tuits en su cuenta de Twitter los que revolucionaron el Carnaval la mañana del 15 de junio de 2015. “Lo dije el otro día, hombre cobarde no conquista mujer bonita. Me aplico el cuento. Vuelvo al Falla”; “Sí, es lo que pensáis. Volveré al concurso del Falla con una comparsa”.

Martínez Ares se dirige a su comparsa ‘Los cobardes’ justo antes ir hacia el Falla para ejecutar su regreso en 2016. / Julio González

Decía Martínez Ares a este periódico que en su regreso “algo tiene que ver el cambio político, cuando participaba el Concurso en fondo y forma nunca me gustó. No sé si el Concurso cambiará o no, pero sé que hay compañeros que quieren cambiarlo desde dentro y ahora que yo también tengo esa chispa también quiero intentarlo”, señaló en relación a la llegada de Kichi a la alcaldía.

La vuelta se materializó en 2016 con ‘Los cobardes’, el viernes 15 de enero, y desde entonces, con cinco primeros premios, no ha faltado a la cita del coliseo, aunque es cierto que amagó con descansar este año, pero se le cruzó la idea de ‘La oveja negra’ y siguió en la brecha. Para 2025 anunciaba hace unos meses que estará en el Falla con ‘Los humanos’.

Copleros a los que se les espera

Sin ser tan extendidas en el tiempo, existen otras ausencias en el Carnaval de autores que se echan de menos y que, de momento, para bien de la fiesta, ellos no las han catalogado de definitivas. Es el caso de Jesús Bienvenido, cuya última comparsa data de 2017, cuando venció con ‘Los irracionales’. Estos días ha alimentado la esperanza con una foto en la que se ve junto a su grupo de siempre en una cena en la calle La Palma, con un mensaje de Dani Obregón en las redes en el que se lee “Se vienen cositas”. De momento, no ha trascendido qué ‘cositas’ serán y si están relacionadas con la calle o con el Concurso.

Manolo Morera es otra de las figuras que ha optado estos últimos años por dejar el Carnaval y centrarse en sus compromisos artísticos. Su último cuarteto salió en 2019 y se llamó ‘Brigada amarilla (agüita con nojotro)’.

Entre los ausentes, y sin visos, de momento, de regresar está Tino Tovar, cuya última comparsa participó en 2023 como ‘Caminito del Falla’. Por contra, para 2025, además del regreso de Yuyu, se producirán otros como los del Canijo, Barranco, Puerto Real o Remolino a la modalidad de chirigotas. Y en coros, Faly Pastrana.