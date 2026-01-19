El Juicio Final las juzgará

Lo están ustedes esperando, lo sé. Personas de orden que leéis esta columna que intenta ser un faro que alumbre el camino de la virtud, la fe y el buen gusto. Pero no voy a caer en la tentación de escribir sobre esas impías que han perpetrado una comparsa en la que han intentado (sin éxito, claro, porque no las conocen ni en sus casas a la hora de comer) desprestigiar a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Qué manera de perder cuatro meses de ensayos para lanzar esas calumnias hacia el clero cuando saben perfectamente que la Conferencia Episcopal se interesará por su comparsa lo mismo que Belén Esteban por la Generación del 27. Pero no, no quiero seguir dándoles cancha. El Juicio Final hará con ellas lo que tenga que hacer. Así está esta fiesta inmunda, con un montón de papanatas haciendo chistes contra la religión. Me dicen que ha catado hasta nuestro obispo interino, ese cura afable y chiquitín que es como un peluche. Qué culpa tendrá el hombre de nada, si acaba de llegar como quien dice. Qué falta de recursos tienen estos bárbaros, con todas las cosas importantes que están ocurriendo en el mundo: la falta de penitentes que amenaza con dejar a cofradías sin salir, la posible beatificación y canonización del papa Benedicto XVI o el nuevo paso de palio de la Sagrada Cena. Es a lo que yo le escribiría si sacara una comparsa, pero eso es más difícil que ver al Chapa en el triduo de la Buena Muerte.