José Juan Pastrana: "Pepito Martínez nos ha hecho un pasodoble que es un caramelito"

Cádiz/José Juan Pastrana vivirá un apasionante año carnavalesco. Es coautor de la muy seguida chirigota juvenil ‘Las gitaneras’, grupo con el que lleva tres primeros premios seguidos, de la comparsa ‘La mala’ junto a Rober Gómez y va a recibir el Antifaz de Oro por su trayectoria, jalonada principalmente por su prolífica producción -más de 70 agrupaciones llevan su sello- y su impagable trabajo con la cantera, en la que empezó como componente en 1990 con la chirigota juvenil ‘Los malahechuras’, de la mano de otro baluarte de los infantiles y juveniles como Mario Rodríguez. Por sus agrupaciones canteranas, ya como autor, han pasado muchos de los grandes comparsistas y chirigoteros de la actualidad. Luego fue componente de comparsas de Martínez Ares, Antonio Martín o Tino Tovar. Y para que el año no deje de ser especial, hoy abrirá el concurso 2025 con su comparsa de adultos ‘Los trastos’.

Pregunta.-No será un coro la agrupación que abrirá el CAC 2025, lo hará su comparsa ‘Los trastos’. ¿Cómo ha procesado esto?, ¿es un honor o un marrón?

Respuesta.-Lo he visto como algo positivo. Creo que podemos marcar el nivel del concurso, en nuestra liga, claro, que no es la Champions. Podemos poner el ritmo y sabemos que no nos van a pisar temas. En eso andamos, a ver si alcanzamos las semifinales. Que haya al menos la misma magia del año pasado con ‘Pueblejito la Frontera’. Nos quedaron dos buenos pasodobles por cantar, pero los ‘megas’ no nos daban para más. Cantamos lo que quisimos, la verdad. Pero este año lo hemos preparado mejor. Y al cantar el primer día, hemos trabajado con mucho tiempo.

P.–¿Muchos cambios en el grupo?

R.–Cuatro o cinco. Hemos perdido a buenas voces, pero los que han entrado no les desmerecen y además se han adaptado de lujo a nuestra forma.

P.–¿Qué se va a encontrar el público que vaya este jueves al Falla?

R.–Primero, sentimiento. Hemos hecho la comparsa con el mismo cariño, pero con más cabecita. Buscando competir mejor, esa es la verdad.

P.–Y lo que fue en 2024 un experimento romántico, de un grupo formado por varios padres de componentes de la comparsa juvenil, ha tenido continuidad.

R.–Así es. Y estamos ahora exigiéndonos un poco más. Yo el año pasado pude dar más, fue todo muy justo. Nos hemos puesto las pilas, sobre todo por la incorporación de Pepito Martínez como músico. Tenemos que dar la cara por él, por un autor con ese historial.

P.–¿Cómo fue el fichaje de este músico?

R.–Nosotros ensayamos el año pasado en ‘su casa’, que es la asociación de vecinos de San Carlos. Él entraba a los ensayos, se arrimaba a los guitarras, pero, como hombre prudente que es y comedido, no se metía en mucho, pero era ya muy allegado. Sito -se refiere a Francisco Joaquín Fernández Cressi , una de las cabezas visibles de la comparsa- me propuso encargarle la música a Pepito y yo lo vi positivo. A mí no me ha importado cederle la autoría de la música, nunca me ha interesado el ego. Él nos ha hecho el pasodoble, que es un caramelito, muy completo, que tiene una caricia, un besito, una puñalá... y en el popurrí hemos trabajado los dos. La verdad es que he trabajado muy cómodo con él.

P.–Tardó usted mucho en hacer una comparsa de adultos, ¿cuál fue la causa?

R.–Desde que hice ‘Los navegantes’ en 2005, con Javi Pájaro y Paco Catalán, fui encadenando comparsas con Antonio Martín y luego con Tino Tovar, con quien me llevó Ángel Subiela, que por cierto le debo algo porque con él nunca he ido a la final, ni con ‘La milagrosa’, ni con ‘Los perfumistas’ ni con ‘Voces’. Estaba cómodo como componente y por eso no hice nada en adultos.

P.–No estará Martínez Ares, con lo que podía haber un hueco en la final para alguna comparsa nueva, pero se apuntó a última hora Bienvenido. ¿Cómo valora esto y qué opciones puede tener este año esa segunda línea de comparsas?

R.–Claro, se hicieron muchas cábalas, pero luego con Bienvenido ya no eran las mismas. En mi caso, esa no es mi liga, tengo los pies en el suelo. El año pasado quitando a Ares y Chapa, que estaban en otra dimensión, los demás éramos currantes del Carnaval. Pero claro, tú te enfrentas con el Madrid e intentas jugar el mejor partido del mundo. Nuestra meta es dar el paso a semifinales después de quedarnos el año pasado a las puertas.

P.–Será un Carnaval especial para usted recibiendo el Antifaz de Oro, ¿puede decirse que este galardón representa a la cantera?

R.–Es más, así me lo tomo. Ha recaído en mí porque en lo puramente numérico se han dado las condiciones para recibirlo, pero yo lo considero un premio para la cantera. Para el esfuerzo de un montón de gente como Mario Rodríguez, El Cangrejo, Portilla, Diego Letrán, Tomate, Jona… diez mil. Es un homenaje a la cantera, tan necesitada en estos tiempos.

P.–Su chirigota juvenil, ‘Las gitaneras’, tiene mayoría de componentes mujeres. ¿Sueña con que den el paso a adultos y que por fin se vea una chirigota femenina con peso que abra el camino o lo ve complicado?

R.–Calculo que sea así. Es verdad que en chirigotas no se ha dado este salto, pero veo a este grupo haciéndolo. Yo estoy loco por hacer una comparsa juvenil, pero ellas no quieren. Lo veo más complicado en cuanto a autoría y creo que hay que dar otro nivel en adultos que yo ahora mismo no me veo. Veo que ellas pueden hacerlo. Tengo calculado para un futuro hacer una chirigota en la que salgan ellas con nosotros, sus padres.

P.–Como baluarte de la cantera, ¿qué piensa de lo que ocurrido en la asociación por la gestión de su presidente y lo ocurrido con una agrupación en particular a la que le deben dinero?

R.–Es un problema bastante gordo. El problema no es el dinero, eso es ir a lo fácil, el problema es gestionarlo mal. En mi caso estamos bien organizados, se le entregan las cuentas a los padres. Los mismos padres llevan esos temas de dinero y tal, y no me tengo que meter en nada de eso. El presidente de la cantera nos dijo en la reunión que se vestía por los pies porque nos estaba contando la verdad. Pero vestirse por los pies es no defraudar a los niños. Se está centrando todo en lo malo, pero hay mucho bueno en la cantera.