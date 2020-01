–¿Tiene tiempo para otras aficiones aparte del Carnaval? ¿Cuáles son?

–Lo busco de donde sea, porque soy un apasionado del fútbol, me encanta. No me pierdo un partido del Cádiz ni del Barça. También intento ver el programa El Chiringuito de Jugones, que me divierte mucho. En general me encanta todo el deporte. También el cine y la lectura.

–¿Tiene una película preferida?

–Pues ‘La vida es bella’ me emociona por más veces que la vea. También me gusta el cine histórico. Inevitablemente intento buscar cositas para la chirigota. El Carnaval siempre ha bebido mucho del cine. Ahí tenemos el ejemplo de ‘Antes de la quema’.

–¿Y sus libros preferidos?

–Paulo Coelho, sin duda. He leído todos sus libros y me parece muy interesante. Yo estudié filosofía y me gustan los temas que trata y la forma en que lo hace.

–Relax después de un trabajo complicado como el suyo.

–Hombre, mi trabajo no es fácil. Soy bombero desde hace muchos años, y no es que te juegues la vida todos los días, pero sí que hay muchos momentos de tensión para los que hay que estar preparados, no sólo físicamente.

–¿Alguna vez piensa en el pasodoble de Quiñones al bombero?

–Claro, muchas veces. Tenemos la letra en el parque de bomberos en una placa que Joaquín y su grupo entregaron en recuerdo de Diego, el bombero que falleció. Es emotivo.

–¿Un rincón que le vuelva loco de Cádiz?

–La Alameda, me encanta pasear por ese maravilla.

–¿A usted tampoco le gusta na’?

–A mí me gustan muchas cosas. Las que más mi mujer y mis hijas, que son mis pasiones. En Cádiz hay gente que no disfruta con na, y es a la que queremos parodiar.