La imposibilidad de ensayar juega en contra de las galas de Carnaval en el Falla

A escasos días de que acabe el plazo de confirmación dado por la Delegación de Cultura y Fiestas, el 15 de enero, para participar en las galas de Carnaval 2021, las agrupaciones semifinalistas y finalistas de 2020 no las tienen todas consigo. Se les pregunta en la circular que se les envía si tienen disponibilidad para cantar en el Falla. Las tienen, claro, la mayoría, ¡no van a tenerla después de tantos meses sin actividad! Ocurre que muchas de ellas no pueden arriesgarse ahora a dar el sí, temiendo que con los últimos datos sanitarios la Junta de Andalucía pegue otro cerrojazo en estos días. Además, y esto es lo más importante, los grupos, en su mayoría, tienen que ensayar para hacer un buen papel en el Teatro Falla, en contratos en los que el Ayuntamiento paga por pase 3.000 euros a los coros, 2.500 euros a las chirigotas y comparsas y 1.200 a los cuartetos, con el IVA incluido. Y no es plan de hacer el indio, un respeto.

La inactividad les obliga a repasar el repertorio, a preparar la actuación de manera presencial. Y eso, en las circunstancias actuales, es poco menos que imposible, principalmente en chirigotas, comparsas y coros. Fuera mascarillas, perdigonazos al aire, aerosoles de aquí para allá con las voces por derecho. Un peligro grande. Con el agravante de que muchas agrupaciones tienen sus locales de ensayo dentro de centros educativos. ¿Están los colegios, con el cuidado que han puesto en evitar que el virus entre en las aulas, para dejar reunirse varias noches a 12, 15, 40 personas? Está claro que no. Quien dice un colegio, dice cualquier colectivo que no estaría dispuesto a correr este tipo de riesgo.

Germán Rendón. Autor de comparsas. "Ir al Falla sin ensayar sería una gran temeridad y no le guarda al teatro el respeto que merece y que tanto hemos defendido"

Si los coristas ya han anunciado su negativa a participar para evitar cualquier tipo de problema, como ya se adelantaron antes de decidirse la suspensión del COAC 2021, otros autores han mostrado en las redes sociales sus dudas ante la manera que ha tenido Cultura y Fiestas de plantear a los grupos la celebración de estas galas previstas para febrero. Así, Germán García Rendón, autor de la comparsa ‘Los resilientes’, ha manifestado que “ir al Falla sin ensayar sería una gran temeridad y no le guarda al teatro el respeto que merece y que tanto hemos defendido”. El coplero ha añadido que “sin duda habrá soluciones y se buscarán, pero ¿no se puede hablar esto con los grupos antes de enviar una circular impersonal al aire?”.

García Rendón ha contado con el apoyo de otro autor de comparsas, Fran Quintana, creador en 2020 de ‘Los impacientes’, quien suscribe las palabras del primero. Y Luis Rivero, autor de coros, se ha sumado a esta reflexión para señalar que “la forma de proponerlo no es ni mucho menos la adecuada (siendo suave) y la propuesta en sí creo que no es coherente con la situación que estamos viviendo y todo hace indicar que vamos a vivir en los primeros meses del año”.

El mundo del Carnaval entiende que el mayor problema no son las galas en sí, pues valoran la intención municipal de no dejar un febrero en blanco. Ni el hecho de cantar en el Falla, ya que como ha recordado la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, es “un espacio seguro” frente a la Covid-19 para la celebración de espectáculos, "como ha quedado demostrado con las actuaciones, obras y festivales como el FIT que se han celebrado en este equipamiento cultural en los últimos meses tomando siempre las pertinentes medidas de seguridad”.

Pero para que un espectáculo pueda celebrarse debe existir un ensayo previo. De ahí que muchas agrupaciones consideren que hasta que no se resuelva este asunto, programar galas es aventurarse demasiado. El principal problema es meterse a ensayar en un local con la que está cayendo. Y eso, a día de hoy, es una quimera, una utopía.