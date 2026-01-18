Qué me gusta un romano

No puedo evitarlo. Veo a un romano y me sube la bilirrubina. Una siempre ha sido muy casta, de misa diaria, escapulario y crucifijo encima de la cama, pero hay debilidades contra las que es imposible luchar. Y una de ellas es un buen legionario del imperio. Imagino que serán reminiscencias de mi niñez, de las películas de Víctor Mature y Robert Taylor, cuando en el Cine Cómico de la calle San Miguel me pasaba las tardes muertas viendo ‘La túnica sagrada’ o ‘Quo Vadis’. Por eso ya tengo a mi agrupación favorita de este año, a la que salvo de la quema anual como hacen los valencianos con el ninot indultado. Y no puede ser otra que Los legías con G. Qué maravilla. Eso sí que es una chirigota con age. Además de despertarme mi lado más nostálgico, es que yo por un romano, aunque vaya detrás del paso de misterio del Ecce-Homo, con los pelos por fuera del casco y las patorras depiladas, MA-TO. Es más, estos chicharreros me han ganado porque, oyéndolos, me he dado cuenta que están poniendo un clavo más en el ataúd de esta fiesta del pecado. Yo calculo que si cunde el ejemplo y cada año vienen más grupúsculos de este tipo al Concurso del Falla en apenas un lustro se lo han cargado. Los tontos de capirote estos no se están dando ni cuenta que su libertinaje y aperturismo al orbe les va a traer la perdición. Que sigan dejando cantar –jajaja, cantar digo, estoy sembrá– a gente así que no va a hacer falta ni que les ayude a darle pasaporte a Don Carnal. Están locos estos romanos.