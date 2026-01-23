Fran Quintana: "Los hijos pródigos de Cádiz tienen un diálogo con su madre con resquemor por cómo los cuida"

"Los hijos de Cádiz' es una comparsa que viene hablando de Cádiz y es normal que Cádiz la acoja con cariño". Con estas palabras resume su autor, Fran Quintana, el calor sentido desde el respetable hacia la comparsa que trae hasta este COAC 2026, una idea muy agarrada a la ciudad como él explica. "Son hijos que vienen a ver a su madre".

Se trata de "unos hijos pródigos, que han ido por el mundo y han vuelto para beber otra vez de la raíz, pero que tienen un diálogo con su madre también de resquemor porque no cuida del todo bien a sus hijos, a los más jóvenes que tienen que irse", tal y como reclaman estos comparsistas en el transcurso del popurrí.

Quinta explica que "la madre está presente en el popurrí a lo largo de todas las fases de la vida y vamos hacia atrás, desde la ancianidad, el adulto, el joven y por último el niño que vuelve a nacer, como una forma de esperanza. Quizás la única forma de salir adelante es renovarnos desde desde el principio y de cero.

Una juventud que, por otra parte, tiene el peligro de recibir mensajes reaccionarios que están demasiado extendidos en este "fascismo moderno" que el autor declama en el pasodoble. "Mamá quiero ser fascista' es una letra que intentamos retratar con un cierto componente irónico, pero que después vemos que no tanto. Esta pasión, a veces superficial, por una idea muy fácilmente viralizables, muy fácilmente enganchable y que no supone más que el fracaso de la verdadera política, de la buena política, que al fracasar aparecen estas opciones".

Quintana trata de "advertir a estos jóvenes de que esto que aparece tan viralizable, tan bonito, tan atractivo, porque son ideas excesivamente simples, muy fáciles de comprar, pues que tienen como final a veces un verdadero drama como ya hemos vivido a lo largo de la historia y no queremos que se repita".

La comparsa ha dedicado el segundo de sus pasodobles del pase de preliminares a un tema poco manoseado como es la situación de los trabajadores autónomos, un panorama que Fran Quintana conoce bien al tocarle de primera mano. "Hay muchos colectivos laborales, como la marea blanca, la amarilla y nosotros queríamos hablar de esa marea invisible, de esos autónomos, entre los que me incluyo, que estamos cada uno en nuestra lucha y que buscamos el desarrollo de nuestra familia. Es un colectivo fácilmente castigable y creo que era necesario darle voz".

Una agrupación que llega con "la idea de ofrecer nuestro carnaval, que es a veces diferente, a veces no, pero intentamos hacerlo lo mejor posible. Mi aspiración es conseguir un pase más en el Falla, que me permita soltar dos letras más. Uno se lleva construyendo un año entero con la idea de cantar el máximo posible de letras, y tenemos letras de sobra y muchas ganas de soltarla", concluye Quintana.