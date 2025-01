Faly Pastrana: "El Carnaval de Cádiz se está diluyendo y el coro no va por donde debe ir"

Sus palabras nunca provocan indiferencia. Siempre se expresa con claridad, y rotundidad, en la defensa del tango y del Carnaval tal como él lo concibe. Es Faly Pastrana, referente del coro en las últimas décadas que este martes regresa al Concurso con ‘Los guardianes de Momo’, después de cinco años ausente.

Pregunta.-Decía usted hace un año, cuando anunció su vuelta, que venía porque tenía cosas que decir “y no me quería retirar en silencio”. ¿Se ha quedado a gusto con lo que va a decir?, ¿significaban esas palabras que iba a hacer este coro para después retirarse definitivamente?

Respuesta.-Vengo para quedarme, empezando por lo último que me preguntas. Y realmente hay que decir cosas que no nos podemos callar. Porque el Carnaval gaditano se está diluyendo, según mi forma de entender las cosas. Está perdiendo su sello, el coro no va por donde tiene que ir y ha perdido la identidad en la calle. Estas cosas y otras más me han hecho volver para decir lo que yo creo que debo decir. ¿Que puede resultar más denuncia que un piropo?, vale. Pero realmente es que tengo cosas que decir… este año, el siguiente y el otro. Vengo con las pilas cargadas después de un parón por cansancio y desengaño. Aquí estoy de nuevo viviéndolo intensamente.

P.-También dijo “no voy a competir con los orfeones, pero las cosas se pueden decir también con sencillez”. ¿Es eso lo que traen ‘Los guardianes de Momo’?

R.-No vengo a competir con nadie, quizás conmigo. Uno lleva ya en la mochila un bagaje de coros, de cosas muy bonitas, otras menos. Indudablemente hay muchas formas de hacer un coro, muchos estilos, que me pueden gustar o no, pero no es mi forma. Yo vengo a hacer un coro clásico y que huela un poco a Cádiz, que es lo que se está perdiendo. No voy a competir con los orfeones o con los musicales, según les llame cada uno. Vengo a poner mi granito de arena en esta fiesta.

P.-En la web del coro puede leerse que ‘Los guardianes de Momo’ “es más que un proyecto musical, es una experiencia, un viaje sonoro que busca emocionar, conectar y dejar huella”. Toda una declaración de intenciones. Y ambiciosa, eh.

R.-Realmente se trata de eso, de expresar una emoción y buscar la emoción del espectador. Sobre todo, del aficionado.

P.-¿Necesita guardianes este Carnaval?

R.-Sin duda. Sobre todo porque la calle se ha degenerado y el Carnaval es la calle. Hay una visión errónea de esto, de que se acaba el Falla y se acaba el Carnaval. Y no es así. El Falla es una de las patas importantes de la fiesta, pero no la única. Hay Antifaces de Oro que no han cantado en la calle en su vida. Caso contrario a los coristas, que cantan en el Falla y luego en la calle.

P.-¿Qué le ha parecido la modalidad de coros en estos años de ausencia?

R.-Tristemente no ha habido un tango que me haya levantado el vello. Si parto de esa premisa, veo que la línea no es la adecuada. Se está perdiendo esa transmisión de sentimiento hacia el aficionado que debe tener un tango. La modalidad de coros es la más fácil. El Ayuntamiento te da una subvención y con eso se puede pagar un coro. Para mí es una inmoralidad pedirle 500 euros a cada componente por un tipo. De un dinero que tú vas a rescatar después. Yo eso no lo hago, lo hago de otra forma. La modalidad se está diluyendo por una serie de intereses. Por los egos, que es la modalidad donde más egos hay, por los intereses económicos y por divertirse, que es lo que hacen algunos, como si fuera una callejera. Está muy bien, pero diviértase defendiendo su tradición, su fiesta, que es una forma muy bonita de divertirse.

P.-Hábleme del tango, santo y seña del coro y la pieza carnavalesca que menos innovación permite, ¿viene de ahí su estancamiento?

R.-El estancamiento no viene por el reglamento o porque haya cortapisas. La sencillez es muy difícil de encontrar. A veces con tres acordes, solo tres, se puede hacer una música, pero hay quienes se empeñan en mover el mástil de la guitarra al doce, al diez, al nueve, y venga bemoles, venga sostenidos. Y qué pasa, que no dan con la sencillez de la música, algo complicado de encontrar. Que es muy distinto sencillez que simpleza, ojo. Se puede dar con un tango bonito, pero no dan con él. Estás escuchando un tango y parece que te están pegando si estás en la primera fila de butacas. Demasiado beligerante. Si es una transmisión de sentimientos, debe ser algo más sencillo, más agradable al oído, que salgas del teatro y vayas tarareando esa musiquita como pasaba con Paco Alba, Fletilla o Juan Poce. Los orfeones y la cantidad de voces restan sencillez al tango. El tango es el elemento diferenciador de un coro de Cádiz, esa mijita, esa cosita, que solo podemos darle los de aquí. El resto es espectáculo y ya los coros han hecho de todo. ¿De qué carece un coro ahora? De un tango que huela a Cádiz. Punto.

P.-Sobre el concurso en general, ¿qué opinión tiene?

R.-Es eterno, demasiado largo. Sigo pensando que debemos hacer una preselección, no de cara al público, y que fueran al Falla las mejores de cada modalidad. Este año hay 20 coros. A mí me ha costado la misma vida encontrar tres bandurrias. Se reparte mucho la gente y baja la calidad. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el coro. Es que algunos van de barbacoa, para divertirse. Insisto, no solo hay que divertirse sino también cumplir con la tradición, con la fiesta, hacer algo por Cádiz, llevar un mensaje, una filosofía, aportar algo. Por esos divertimentos dura tanto el concurso.

P.-¿Y del Carnaval en la calle?

R.-En cuanto a los coros se está haciendo muy mal, se empieza muy tarde a cantar en los carruseles. El deterioro del coro en la calle es culpa de nosotros, de los propios coristas. Yo pretendo este año salir a las 12 del mediodía, que ya es tarde para cantar tangos, y no puedo. Porque las bateas tienen que venir desde la Zona Franca todas juntas por seguridad, vigiladas por la Policía Local. Así, se empieza tarde y luego nos quejamos de que lo que hay en la calle es un botellón. Ya a las dos y media está la gente hasta arriba de vino y no te escuchan. Yo voy a empezar a las doce aunque sea a pie. Y cuando llegue la batea nos subiremos. No nos hemos enterado aún que de lo poco insólito y exclusivo de la fiesta son los carruseles de coros. Lo otro existe en todas partes: cabalgatas, comparsas, concursos… pero los carruseles, solo en Cádiz. Es de lo poco genuino que tenemos y no se está cuidando.