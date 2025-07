Solo falta el pregonero

Creo que, por una vez, se está trabajando con tiempo para organizar el COAC, debido a las fechas del calendario y su premura de tiempo. Por lo que leo en los distintos medios se han aprobado diversas cuestiones en cuanto al reglamento se refiere. Por ejemplo, el volver a puntuar desde la preselección. Creo que era de cajón, ya que en cualquier concurso se puntúa desde el primer día, sobre todo para evitar las letras intrascendentes de relleno con temas de muertes, enfermedades, (yo era el lacrimógeno), hosteleros jubilados, etc.

Segunda cuestión: reducir los tiempos me parece genial. Resulta cansina tanta parafernalia para cantar media hora. También me parecía fundamental eliminar los 500 ‘eurasos’ de rigor solo por participar, pero no se ha aprobado. En cuestiones de ‘parné’ casi nunca hay acuerdo. Ya es un premio cantar en el Falla: si encima le arrimamos ‘pastora’ no tardará mucho el concurso en comenzar en Tosantos.

Creo también acertada la elección de la autora del cartel, reconocida en este ámbito. Después acertará o no, siempre y cuando no pase como con aquel que copió algunas imágenes.

Y por último nos falta el/la pregonero/a. Yo me voy a permitir la licencia, ya que aún no ha sido nombrado, de proponer a Luis Ripoll. Autor reconocido, que debutó en 1971, con más de cincuenta agrupaciones en su palmarés. Es Antifaz de Oro, Gran Momo de la fiesta, Baluarte del Carnaval e insignia de oro de todas las peñas de Cádiz. Siempre trabajó con gente joven, que después se catapultaban con autores punteros. Es de los cuatro autores vivos que quedan que tuvo que pasar por la censura. Yo como autor ‘emérito’, pero sin ‘quería’, apuesto por el amigo Luis.