¿Eugenio?, ¿en serio?

Me cuentan que hay una chirigota que imita a Eugenio, el humorista. No es que yo haya sido muy de chistes, como ustedes imaginarán, pero cuando había una sola cadena de televisión más de una vez vi a ese hombre en acción. No le recuerdo chistes faltones ni anticlericales. Por lo tanto, estaba entre mis favoritos de aquella época. Además, su vestimenta negra me recordaba a un penitente de ruán, que es lo que más me gusta del mundo. Dicho esto, me llama la atención la falta de ideas en el mundillo este de mamarrachos que tienen que tirar de un humorista como Eugenio para sorprender. Además de chusmas son antiguos estos carnavaleros. Permítanme unos chascarrillos (ya este domingo me confesaré a conciencia):viendo este panorama, qué será lo próximo, ¿el coro ‘Porme un cáncamo (pero decidnos los gangosos)’ con los componentes vestidos de Arévalo?, la comparsa ‘La plaza estaba abarrotá’ mitad del Pulga y mitad del Linterna?, el cuarteto ¿’Hola, es el enemigo’, vestidos de Gila. Al menos serían homenajes a humoristas blancos, sin maldad. Peor sería una chirigota llamada ‘Agítese antes de usar’, como las películas de Pajares y Esteso que nunca vi, pero me las contaron. No quiero imaginar que a algún autorcillo de tres al cuarto le dé por recordar películas como ‘El fascista, Doña Pura y el follón de la escultura’, ‘La lola nos lleva al huerto’ o ‘El liguero mágico’. Sería el colmo de la decadencia, pero nada me extrañaría de esta caterva que tiene como ídolos a Antonio Ozores o Alfredo Landa.