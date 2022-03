Mayo no es tiempo de erizos: no habrá fiestas gastronómicas antes del Concurso del Falla

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, que comenzará a mediados de mayo, no contará esta vez con sus tradicionales preámbulos gastronómicos. El cambio de fechas y los problemas de logística de las entidades que organizan habitualmente estos eventos han sido determinantes para que por primera vez, desde que a principios de los 80 se estrenara la Erizada, no se celebren estas fiestas. Así lo confirma el presidente de la Federación Provincial de Peñas Gaditanas, Jesús García, después de una reunión mantenida con las asociaciones en cuestión. Explica García que entre las razones se encuentra la situación de algunas de estas entidades y, además, problemas para obtener infraestructuras como barras metálicas y grupos de cerveza “en unas fechas en las que se celebran ferias en muchos lugares de la provincia”.

Según Jesús García, la peña La Perla de Cádiz, que lleva un año cerrada, no está en disposición de celebrar la Mejillonada. Asimismo, la Erizada Popular de La Viña se topa con un problema obvio: mayo no es temporada de erizos. “Celebrar una Erizada sin erizos no tendría sentido”, apunta García.

En cuanto a la Ostionada, que hasta no hace mucho estuvo organizada por la ya extinta peña El Molino, en 2020 estuvo en manos del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz. El presidente de este colectivo, Antonio Montiel, confirma que no podrán acometer su organización. “Es complicado y no tenemos logística para montar una Ostionada”, dice. Por contra, el Aula sí celebrará, el segundo sábado de Carnaval, 11 de junio, su primer concurso de pintura al aire libre con temática carnavalesca, repartiéndose los participantes por lugares emblemáticos del centro de la ciudad.

La Pestiñada ya no fue organizada en 2020 por la peña Los Dedócratas. Su presidente, Martín Periñán, expone la imposibilidad de organizarla para mayo ya que la entidad se encuentra ahora inmersa en las obras de su nueva sede, en la calle Hércules, junto a la plaza de Fragela, donde en un futuro podría plantearse volver a celebrar la fiesta. Tampoco el pestiño, producto navideño, tendría mucho sentido en primavera, pues cabe recordar que esta festividad nació, el 7 de enero de 1989, por la cercanía del Concurso de Agrupaciones a la Navidad.

La organización de la Pestiñada correspondió en 2020 a la Asociación de Coristas Gaditanos (Ascoga), cuyo presidente, Antonio Procopio, señala que “de momento no tenemos previsto hacer nada”.

Por su parte, Jesús García espera retomar estas celebraciones en el Carnaval de 2023, en febrero, “que son sus fechas naturales”.