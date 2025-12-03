Entregados los sellos conmemorativos a los premiados en el COAC 2025 del Carnaval de Cádiz

El Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, como es tradicional desde hace años, ha presentado este miércoles los sellos conmemorativos en homenaje a los primeros premios del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2025: la comparsa 'Las ratas', el coro 'El gallinero', la chirigota 'Los calaítas' y el cuarteto 'Ku Klux Klan Klan'. Como novedad, el Aula ha entregado también el sello al primer premio del Concurso de Romanceros del pasado Carnaval, que recayó en 'Camina o revienta'.

Condujo el acto la concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, que apuntó que estos sellos, más sus tarjetas postales, se editan en colaboración con la Sociedad Filatélica Gaditana, representada por su presidente, Francisco Velázquez, y por Correos, contando con la presencia del director de la oficina principal en Cádiz, Luis Miguel Gómez. Sellos y tarjetas, con una tirada limitada, están a disposición de los coleccionistas en la sede del Aula, que en esta presentación contó con su presidente, Antonio Montiel.

Montiel explicó que el diseño de estos sellos estrena autor: el artista gaditano Fernando Benítez Gabriel, agradeciendo el toque "vintage" de las ilustraciones.

El Aula también presentó este miércoles un nuevo libro de su Biblioteca Básica del Carnaval de Cádiz, que reúne esta vez todas las letras de todas las agrupaciones que fueron al Concurso del Teatro Falla. "El primero que hicimos fue el de 1948", recordó Montiel. En este libro se recogen coplas de recordadas agrupaciones como 'Pancho Albachi y sus mamarrachis' de Paco Alba, el coro 'Los monteros, 'Los cuasimodos' de El Puerto o 'Los aceituneros' de Eduardo Delgado.

Beatriz Gandullo destacó el "altruismo" con el que el Aula de Cultura se entrega al Carnaval en su afán por preservar y difundir el legado de la gran fiesta de Cádiz, "con un compromiso cultural que pocas entidades tienen".