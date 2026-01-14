Entiendo perfectamente que los aficionados jóvenes que acaban de llegar al Carnaval de Cádiz como quien dice, estén cansados de escuchar que los 80 fueron los mejores años del carnaval. Supongo que aquellos que vivimos aquella época, los que hoy ya somos puretas, boomers, o como nos quieran llamar, quizás empujados por la nostalgia, seamos firmes defensores de esta doctrina ón. Pero, sin dejar de ser imparcial, no cabe duda que algunas cosas buenas se han ido perdiendo en el camino, créedme millenials. Un ejemplo claro son los ensayos generales.

En su tiempo, los ensayos generales se anunciaban en el propio Diario de Cádiz. Normalmente, se celebraban en peñas de carnaval. Con bastante puntualidad, El diario llegaba a Sevilla a eso de las 10:30 de la mañana al kiosko de la propia estación de autobuses del Prado de San Sebastián de Sevilla. Recuerdo haber venido a Cádiz desde Sevilla, bien en tren, bien en bus, ávido de ensayos generales, para seguir aprendiendo junto a amigos como Francisco Narros, el Cornejo o el Vázquez. Con aquella edad, mis amigos y yo éramos esponjitas, nos lo sabíamos todo, porque lo que nos aprendíamos iba a ser la banda sonora original de ese año.

Recuerdo con especial cariño los ensayos generales que se daban en concreto en la Peña “Nuestra Andalucía”. Allí pude ver a 'Los Viajeros del Tiempo', con un componente muy característico por su pelambrera y tamaño, al que recordaba haber visto cantar años antes en el concurso que se celebraba en el teatro Principal de El puerto de Santa María en una comparsa de la cantera que se llamaba 'Brasil'. Un tal Ramoni, inconfundible.

También recuerdo el ensayo general de 'De locura', los sucesores de aquellos zombies que tanto me habían gustado el año anterior. Ya por aquel entonces, Antonio, sobre todo por similitud de edad, también cosecha del 67, era un espejo y referente para los que éramos tan jóvenes como él. Siempre original, valiente y diferente. Un Lamine Yamal de la copla. Recuerdo un jueves noche, un ensayo de Los Majaras en El Molondro, lloviendo a mares. Hoy en día, no es que hayan desaparecido, pero sí es verdad que ya no se viven tantos ensayos generales “a lo grande” como antes. A mi entender, hay varias razones que se han ido juntando con los años.

La primera, la profesionalización y presión del concurso. Hoy el COAC está mucho más medido al milímetro. Las agrupaciones guardan letras, músicas y efectos para no “quemarlos”. Se tiene miedo a que se filtren pasodobles o remates antes del Falla.

Antes el ensayo general era casi una fiesta; ahora es casi un riesgo. Antes, sin redes sociales y sin móviles lo que pasaba en un ensayo se quedaba allí. Las primeras filtraciones conocidas (Ares / Aragón) con cuplet de respuesta por medio y otras más, empezaron a hacer mella (comprensible) en las agrupaciones, las cuales comprendimos que ahora se graba todo, se sube en minutos.

Y, entre otras cosas, se opina y se critica antes de tiempo. Esto ha hecho que muchos grupos prefieran ensayar a puerta cerrada o hacer pases muy controlados, porque a estas alturas los autores y los componentes están deseando recibir un feedback real del repertorio, ayuda a disipar dudas sobre elecciones de letras, preferiblemente con gente no tan cercana, para ver cómo funciona el repertorio con público.

Pero eso sí, los viejos sabemos que todo es tan mágico que hasta el día de la preliminar en realidad te puedes esperar de todo. He visto ensayos familiares que parecían el Old Trafford y ensayos desmotivantes de agrupaciones que luego se convirtieron en primer premio. Por lo que me contaron un día, el ensayo de 'Una chirigota con clase fue así'. El de 'Ricas y Maduras también' (perro ladrando incluido), colados y familiares sin silla, o al tonto que cogimos colado y grabando el ensayo con su móvil para mangar cuplets (componente de un coro)

Otro factor que ha ayudado a casi la desaparición de los ensayos generales es que Cádiz ha cambiado. Han desaparecido peñas y locales históricos. Hay más quejas vecinales por ruido. Esto, querido millenial, te lo has perdido, así que, si algún día tienes la inmensa suerte de que te inviten a un ensayo, da las gracias y pórtate como un auténtico buen aficionado, un caballero, porque lo que se disfruta con una dama no se cuenta, se lo queda uno para sus adentros. Si no, Cádiz entero se entera. Y eso no puede ser. El Concurso son nuestros Reyes Magos. Escuchemos a los reyes y dejémonos llevar por la magia. Sin contar a los pequeños la verdad de los regalos.