“Me encantan los videojuegos de acción como el ‘Call of Duty’”

Érase un hombre rodeado de música al que le gustaría tener tiempo libre para hacer otras cosas. El autor de coros, que estrena hoy en el Falla ‘Creaciones S.A.’, confiesa sus debilidades fuera del Carnaval.

–Parece que la música nunca le abandona.

–Nunca. Siempre tengo algo que hacer relacionado con la música. Si no es el coro es la coral de la UCA. Y ahora tenemos en pausa la coral solidaria.

–¿Cuál fue el primer instrumento que tuvo?

–Mi abuelo regaló a mi hermano Juan Manuel una guitarra muy vieja. A mi hermano le duró dos días y la cogí yo. Me gustó, aprendí solo y hasta ahora.

–Como dice el gran José Luis Perales, ¿a qué dedica el tiempo libre?

–En el poco tiempo que me queda me gustan mucho los videojuegos de acción como el 'Call of Duty'. Yo soy de PC, no de Play Station. Soy entrenador de voleibol, pero ahora no ejerzo.

–¿Series o películas?

–Yo soy más de cine, pero hay que reconocer que hay ahora muchas series buenas. Y como se pueden ver a la carta... Me ha encantado 'Arde Madrid' de Paco León. Y por recomendación de mis hijas, 'Strangers Things'. Voy por la primera temporada y es divertidísima.

–Momento relax. Luz tenue, sofá... ¿qué música pone?

–Mozart, siempre Mozart. El 'Réquiem', que aunque la palabra suene a tristeza, es una maravilla. Mozart es punto y aparte. Hacía de la música culta una música popular, por eso no es tan rebuscada. Su música es muy fácil de seguir y de memorizar.

–Un viaje que lleve grabado en el corazón.

–El de fin de curso de FP2 a Canarias. Nos fuimos solo 13 alumnos no recuerdo si en el JJ Sister o el Manuel Soto. Estuvimos 15 días en el Puerto de la Cruz. Con 18 años, fíjate. Inolvidable.

–¿Qué es lo último que ha leído?

–La revista Fotogramas. Y de libro... 'El juego del ángel' de Carlos Ruiz Zafón. Fue el verano pasado. ¡Si es que no tengo tiempo!