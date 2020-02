Heredero de una estirpe con solera, con genes Brihuega y Delgado, era imposible que Edu no saliera carnavalero. Pero esos mismos genes son responsables de que también saliera muy buena persona. Por eso es imposible no llevarse bien con él cuando se le conoce.

–Es usted electrónico industrial pero también ha trabajado como electricista. ¿Hay mucho enchufe en el Concurso?

–Ufff... bien empezamos. Pues hay de todo. Pasopalabra que no quiero líos.

–¿A qué dedica el tiempo libre?

–Me gusta mucho leer, correr y ver cine, ya sea en pantalla grande o en mi casa. En un buen sofá con una pizza familiar.

–¿Cuatro quesos?

–Hombre por favor. Faltaría más.

–¿Le gusta el queso?

–Me vuelve loco. En todas sus variedades. Como si fuera un ratón de verdad.

–¿Estará encantado entonces disfrazado de ratón?

–Pues al principio me chocó la idea, por arriesgada, pero ahora me encanta.

–¿Qué libro está leyendo?

–Pues los últimos que he leído son los del Chapa, ‘El bombero de Pompeya’ y ‘Aguaviento’. Me gusta leerlos y comentarlos con él.

–Me decía antes que le encanta correr, ¿esto es incluso sin que le persiga nadie? ¿Participa en carreras y todo?

–Digo. Hace unos años corrí la Media Maratón de Málaga. Me piqué bastante. También me gustaba ir al gimnasio y jugar al fútbol. Ahora tengo menos tiempo y no me animo tanto a hacer deporte.

–¿Es más de cine que de series?

–Sí. Alguna serie me ha enganchado, como Juego de Tronos, pero por lo general prefiero una buena película que la esclavitud de tener que estar pendiente de los episodios y las temporadas.

–Un viaje que recuerde con especial cariño.

–Pues el que hice hace un par de año a Londres con mi hija Aurora. Nos fuimos los dos solos y nos encantó, y eso que yo tenía mis reservas.