“Me hubiera encantado salir con el Peña y el Masa en ‘La boda del siglo’

–¿La copla de su vida?

–“Carnecita de gallina”, de Los Piratas.Siempre tendré en el recuerdo a la madre de mi hijo cantándole esa copla siendo muy pequeñito y cuando terminaba él le decía con media lengua “ota vez mamá, ota vez”.

–La primera vez que fue al Falla.

–Uff, no sabría decirte cuantos años hace de eso. Era yo muy pequeño. Sí que recuerdo que el Falla estaba habilitado como cine y recuerdo que aquel día daban una película de Cantinflas. Ya en Carnaval, recuerdo haber ido a semifinales el año de ‘Los Templarios’.

–Una anécdota confesable que ocurriera en Carnaval.

–Confesable, ¿no? Bien, mejor así. De las inconfesables igual te cuento alguna tomándonos una cervecita. El año que estábamos terminando el bachillerato se nos ocurrió montar una ilegal. Nos llamábamos ‘Los Suspendidos’. El tipo era del disfraz que cada uno quisiera, pero todos llevábamos colgado de la espalda una horca con la soga al cuello. Las letras eran más malas que un dolor. Pero nos lo pasamos en grande

–De lo más raro que se ha disfrazado.

–De Inspector Gadget. Llevaba una gabardina y un sombrero al que le puse encima un manillar de bicicleta y le hice unas aspas de cartón para hacer el gadchetocóptero. El añadido que le puse fueron unos cuernos de toro en el sombrero para hacer de gadchetocuernos. Te puedes imaginar el cachondeo de la gente por las calles con los cuernecitos. Lo que me reí cuando años después vi el tipo de la chirigota “Los Últimos en Enterarse” del Yuyu.

–¿De que le gustaría disfrazarse y no se ha atrevido?

–Hace muchos años había un programa concurso en el que salía un personaje que se llamaba Calzoncillo Man, y en vez de máscara, llevaba un calzoncillo (de esos de los antiguos) en la cara. Ese año dije que iba a disfrazarme de eso, pero al final me dio vergüenza y no me atreví a hacerlo.

–¿Qué modalidad es la que más le representa?

–La Chirigota.

–Puestos a salir en la calle o en concurso, ¿con quién saldría?

–Difícil elección, pero si pudiera elegir, hubiera sido inolvidable haber salido con el Peña y el Masa en uno de sus cuartetos y si me das a elegir, en el de ‘La Boda del Siglo’. El problema es que yo no tengo para nada el arte que tenían ellos. Que me dejasen de figurante mejor.

–¿Es más de domingo o lunes de coros?

–De lunes de coros. Todo más tranquilito y pudiéndose escuchar las coplas sin tanta bulla.

–¿Es de los que aguanta la final entera?

–Sí, aunque ahora es más fácil, la Final es más corta. Hace unos años costaba mucho quedarse despierto. Cuando la final duraba más que un día sin pan.

–Un estribillo favorito, o escríbame uno.

–Mejor te doy uno ya hecho… El de La Boda del Siglo: “A Diana que es joven le pica, le pica. Y Carlos le dice: ¿Te rasco gordita? ¿Y qué me harás por la noche? Guays, plais, guais, plais, mais”.