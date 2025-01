Eduardo Bablé admite no estar preparado para ver el Concurso del Carnaval de Cádiz desde casa

Eduardo Bablé ha estado entre bambalinas durante casi 30 años presentado el Concurso de Agrupaciones en el Carnaval de Cádiz y en el inicio de esta edición, ya jubilado, no ha podido resistirse a estar presente en el coliseo gaditano.

"Estaba en mi casa y he dicho: no me han llamado, ha habido un error, llego tarde", bromea con guasa Bablé en los pasillos cerquita cerquita del escenario, el que ha sido durante tantos años su lugar habitual. Durante la conversación no para de saludar con muchísimo cariño y recibir más todavía de todo aquel que pasa por el lateral de la escena. "He venido a quitarme el gusanillo, a saludar a toda esta gente y a ver a Mirian (Peralta, su sucesora como presentadora en sala del concurso de agrupaciones en este 2025) y desearle mucha m y que lo va a hacer genial". "Verlo desde otra perspectiva que es lo que me toca este año, ya vendré el domingo con el coro", añade.

Sobre el papel de Peralta como sucesora no deja un resquicio de incertidumbre: "La mejor elección, sin lugar a dudas. Ya me olvidarán, nos hemos equivocado de presentador durante estos treinta años dirán pronto". Reconoce que igual que la presentadora de Onda Cádiz, "hay muchos profesionales, ella es de la casa, lo controla desde hace muchísimos años, lo vive igual que nosotros".

En cuanto a su jubilación, admite "estar muy bien". Está estudiando árabe dice y lo explica: "arabe por esto, arabe por lo otro" continúa con humor. Yo afortunadamente mi trabajo lo he compaginado con mi ocio, mi música, mi teatro, todo sigue igual pero con más tiempo". Confiesa con un no rotundo que no está preparado para ver el concurso desde casa y en el Teatro lo verá desde el lateral que es como lo ha visto siempre y "seguiré viéndolo desde ahí".