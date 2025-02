¡Cuánto te echo de menos!

Hoy se cumple un año desde que te marchaste para siempre de mi lado y no ha pasado ni un solo día que no repasara mentalmente cada momento que vivimos juntos, nada más y nada menos que cincuenta y cinco años, todos y cada uno de ellos compartiendo días inolvidables desde que empezamos a salir, un maravilloso sábado de mil novecientos sesenta y nueve, cuantas secuencias pasan a diario por mi cabeza, nuestros primeros paseos cogidos de la mano, nuestros primeros besos, los bailes, el día que nos casamos, el nacimiento de nuestro hijo, su boda, el nacimiento de nuestros nietos, los viajes, las fiestas navideñas con nuestras familias, el tenis, el pádel, y por supuestos esos momentos íntimos entre los dos que nos hacían tan felices. Un montón de recuerdos que se han ido repitiendo cada noche, cuando siento la soledad y el vacío de tu lado de la cama.

Miles son los momentos vividos a tu lado que siempre permanecerán en mi corazón, ¡cuanto aprendí de ti! y que feliz fui a tu lado.

Pero no me puedo olvidar de lo que disfrutamos durante los cuarenta y cuatro años que ambos le dedicamos a nuestro Carnaval y a nuestro querido coro que, aunque oficialmente sólo competimos durante 15 años, en él has dejado una huella que perdurará para siempre.

El resto de los años disfrutamos primero yendo casi a diario al Falla, al principio entrando con credencial o invitados por alguna cadena de radio o televisión y en los últimos años, poniéndonos en cola de mayores de sesenta y cinco años para disfrutar de lo que tanto nos ha gustado siempre. Luego a salir a la calle por separado, tú con nuestra querida Marisa en un romancero primero y luego con nuestras queridas amigas del coro con una chirigota callejera, mientras yo me dedicaba a sacar el conocido Coro Callejero, y durante todos esos años cuántas y cuántas bodas en toda la provincia e incluso en Sevilla.

En este mundo carnavalesco compartimos premios, reconocimientos y sobre todo la amistad de nuestros componentes, con muchos de los cuales somos casi hermanos, tú eras la antorcha que nos guiaba.

No te puedes imaginar, hasta seguro que te enrojecerías, si vieras el cariño hacia ti que durante este año me han trasmitido por todo Cádiz, tu recuerdo será siempre una gran luz que nunca se apagará.

¡Te echo mucho de menos! TE QUIERO.