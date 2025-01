David Fernández, autor de 'Las entrañas de Cádiz': "A ver si se dan ya cuenta de que los coros estamos en el mismo barco que los demás"

Un honor y a la vez un reto. Abrir el concurso en tu modalidad siempre comportan muchos condicionantes. En el caso de 'Las entrañas de Cádiz', defender el primer premio del año anterior e intentar poner el listón lo más alto posible. Uno de los autores de este coro, el letrista David Fernández, salía del escenario "con sensaciones muy buenas, de día de preliminar, donde hay muchas ganas de soltarlo todo, donde hay que jugar como se entrena".

Fernández añadía que "el coro tenía muchas de llegar, pero teníamos esa responsabilidad de ser el primer coro. Y se suele decir que se compite con uno mismo y hemos trabajado hasta la saciedad para traer un buen coro. Cantar los primeros tiene ciertas ventajas, porque puedes cantar lo que quieras, que no te lo van a pisar".

A tenor de la respuesta del público, prueba superada. "Desde que canto en este grupo me siento como si estuviera en un ensayo. Lo mismo en el Falla o en un tablao de La Viña. No me preocupo de nada más, porque el grupo no falla. Solo me preocupo de cantar con cabecita y de disfrutar porque tenemos una edad en la que ya tenemos que tomarnos esto como una diversión", apostilló.

El segundo tango fue una defensa de la modalidad, que 'Las entrañas de Cádiz' entiende que la están atacando. "No soy persona de escribir muchas cosas de meta Carnaval, pero he notado muchos disparos desde muchos flancos al mundo de los coros. Y a veces de manera injusta. Ante esa moda de meterse con los coros, se tienen que dar ya cuenta que decimos cosas, que estamos en el mismo barco que los demás y que el Patrimonio de la Humanidad por el que luchamos somos todas las modalidades y que las coplas de Cádiz tienen que estar para decirle cosas al mundo, no para decirlas entre nosotros".