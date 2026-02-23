El Concurso de Tanguillos Carnavalescos de Cádiz ya tiene a sus ganadoras

El XLVI Concurso Oficial de bailes por tanguillos carnavalescos del Carnaval de Cádiz 2026 ya tiene sus ganadores, tras la gala que se celebró el pasado sábado, 21 de febrero en el Gran Teatro Falla a partir de las 12 horas.

Los ganadores

Alevines Grupos

1º Jaleitos

2º Viva Cai

3º Paula, Carlota, Almudena, Adriana, Nora y Carmen

Alevines parejas

1º Blanca y Camino

2º Carmen y Manuel

3º Marina Araiz y Jimena Espinosa

Alevines solistas

1º Lola Mera Romero

2º Jimena Alcalá Yuste

3º Marta Jiménez Jiménez

Infantiles grupos

1º Luna, Martina, Magdalena, María y Rosario

2º Las Coralitas al Alba

3º Alejandra, Sofía, Paula, Vera, Carmen, Sira, Sara y Sonia

Infantiles parejas

1º Martina Guerrero y Ana Jurado

2º India y Estrella

3º Laia y Noa

Infantiles solistas

1º Alba Poquet

2º Daniela Marchante

3º Alma de la Curra

Juveniles grupos

1º Almoraima

2º Flamenkura

3º Esencia Gaditana

Juveniles parejas

1º Lola y María

2º Anita y Nerea

3º Alma y Verónica

Juveniles solistas

1º Alma Luisa Díaz

2º Claudia Martínez

3º Silvia Fernández Rubiales

Adultos grupos

1º Adolfo de Castro

2º Juncal

3º Arantxa, Cintia, Vanesa y María

Adultos parejas

1º La Mar de Salá

2º Sandra y Aloa

3º Huele a Sal

Adultos solistas

1º Carolina de la Herrán

2º Daniel Sánchez

3º José Manuel Carrasco

Premios XXXVII Marcha Carnavalesca del Barrio de la Viña

Infantiles individuales

Desiertos

Infantiles grupos

1º Este año caemos de pie

2º Bingo La Laja

3º Duendes Caleteros

Adultos individuales

Desiertos

Adultos grupos

1º Un paseo por Cádiz

2º La Tribu Zulú

3º Ea, ea, ea, somos de primera

Disfraz más original

Gadihadas