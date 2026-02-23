El Concurso de Tanguillos Carnavalescos de Cádiz ya tiene a sus ganadoras
La gala tuvo lugar el sábado en el Gran Teatro Falla
El XLVI Concurso Oficial de bailes por tanguillos carnavalescos del Carnaval de Cádiz 2026 ya tiene sus ganadores, tras la gala que se celebró el pasado sábado, 21 de febrero en el Gran Teatro Falla a partir de las 12 horas.
Los ganadores
Alevines Grupos
1º Jaleitos
2º Viva Cai
3º Paula, Carlota, Almudena, Adriana, Nora y Carmen
Alevines parejas
1º Blanca y Camino
2º Carmen y Manuel
3º Marina Araiz y Jimena Espinosa
Alevines solistas
1º Lola Mera Romero
2º Jimena Alcalá Yuste
3º Marta Jiménez Jiménez
Infantiles grupos
1º Luna, Martina, Magdalena, María y Rosario
2º Las Coralitas al Alba
3º Alejandra, Sofía, Paula, Vera, Carmen, Sira, Sara y Sonia
Infantiles parejas
1º Martina Guerrero y Ana Jurado
2º India y Estrella
3º Laia y Noa
Infantiles solistas
1º Alba Poquet
2º Daniela Marchante
3º Alma de la Curra
Juveniles grupos
1º Almoraima
2º Flamenkura
3º Esencia Gaditana
Juveniles parejas
1º Lola y María
2º Anita y Nerea
3º Alma y Verónica
Juveniles solistas
1º Alma Luisa Díaz
2º Claudia Martínez
3º Silvia Fernández Rubiales
Adultos grupos
1º Adolfo de Castro
2º Juncal
3º Arantxa, Cintia, Vanesa y María
Adultos parejas
1º La Mar de Salá
2º Sandra y Aloa
3º Huele a Sal
Adultos solistas
1º Carolina de la Herrán
2º Daniel Sánchez
3º José Manuel Carrasco
Premios XXXVII Marcha Carnavalesca del Barrio de la Viña
Infantiles individuales
Desiertos
Infantiles grupos
1º Este año caemos de pie
2º Bingo La Laja
3º Duendes Caleteros
Adultos individuales
Desiertos
Adultos grupos
1º Un paseo por Cádiz
2º La Tribu Zulú
3º Ea, ea, ea, somos de primera
Disfraz más original
Gadihadas
