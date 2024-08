Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz 2025: la vida sigue (casi) igual

La vida sigue igual, que cantaba Julio Iglesias. O casi. Al menos en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC). La reunión del Consejo de Participación de los colectivos relacionados con el evento anual del Teatro Falla no ha dado, en la tarde de este jueves, para muchos cambios de cara a la edición de 2025. Aunque desde tiempos inmemoriales el mundo del Carnaval clama por darle una vuelta a un concurso muy mejorable, a la hora de la verdad, donde se cuece el puchero no se dan los pasos adecuados para la reforma del COAC. Y eso que hay más colectivos que nunca. O quizás sea eso, que con tantas propuestas, y con cada asociación tirando para sus intereses, no se llegue a posturas comunes. Y además, ya estos colectivos no tienen poder de decisión. Son consultivos y quien tiene la última palabra es el Ayuntamiento de Cádiz.

Quizás las novedades más sustanciosas radiquen en el jurado, tanto en su composición como en la manera de valorar a las agrupaciones. El Consejo ha acordado que sea el Ayuntamiento quien nombre a la presidenta o al presidente. Además, se va a considerar la propuesta del colectivo Cádiz Mujeres y Carnaval para que en la composición del jurado exista una paridad absoluta: cinco vocales hombres y cinco vocales mujeres.

En cuanto a los puntos, no se ha decidido su eliminación como pedían varios colectivos y se mantendrá la publicación de los mismos. Sí se ha planteado suprimir el coeficiente que, desde el COAC 2018, se aplicaba automáticamente (mediante un proceso informático) a la puntuación para mantener que la copla genuina de cada modalidad sea la que más puntúe. Otro asunto invariable será el no arrastre de puntos de preselección a cuartos de final, fase en la que las agrupaciones volverán a partir de cero en cuanto a puntuación.

Saldrá adelante la propuesta de la Asociación de Comparsistas de crear la figura de un asistente de agrupaciones en los camerinos para resolver los problemas y las dudas de los grupos en momentos tan tensos como los previos a la actuación. Asimismo, el Ayuntamiento, representado en la reunión por la edil de Fiestas Beatriz Gandullo, quiere mantener el reparto de cabezas de serie entre las funciones de la fase clasificatoria para que estén equilibradas en cuanto a atractivos, rechazando la posibilidad de que las agrupaciones semifinalistas del año anterior puedan renunciar a esta condición.

También se habló de un mayor control en los cambios de componentes durante las actuaciones y de que los homenajes a los carnavaleros se realicen durante el año y no en la final, evitando así prolongar la gran noche.

Como era de esperar, el diseño del Concurso seguirá inalterable, con las cuatro fases conocidas desde 2008: preselección, cuartos de final, semifinales y final. Y se mantendrá el número máximo de grupos clasificados: 52 a cuartos, 32 a semifinales y 16 a la final.