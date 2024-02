La comparsa 'Y seguimos cantando' recuerda a Isabel Ayuso que la capital del flamenco es Andalucía

En octubre del año pasado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, destacaba en una visita a Nueva York el papel que desempeña Madrid como “capital mundial de este arte tan arraigado a la tradición española y declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco”. Esto levantó una gran polvareda, especialmente en Andalucía, y en esta última noche de cuartos de final del COAC 2024 ha sido la comparsa 'Y seguimos cantando' quien ha afeado a Díaz Ayuso tal afirmación con un pasodoble.

En la copla se citaba a grandes del flamenco como Caracol, Camarón de la Isla o Paco de Lucía y se recordaba que este arte nació de las raíces de Andalucía. Porque el flamenco "es un sentir, una forma de vivir". Al respecto, y tras la actuación de la comparsa, uno de sus autores, Sergio Guillén 'El Tomate', decía que "a mí me dolió mucho ese tema, soy de familia flamenca y mi tío es el Niño del Mentidero. Me duele que intenten apoderarse de nuestras raíces, al igual que me duele que conviertan a Cádiz en un parque de atracciones, como contamos en la comparsa. Díaz Ayuso se va a quedar con las ganas".

Su compañero en la autoría, Antonio Pérez Jesús Fuentes 'Piru', valoraba el paso adelante que ha dado la comparsa en la interpretación, especialmente en los pasodobles, donde se han entregado sobremanera. "Siempre esperas que el primer día se vengan arriba, pero es que estos niños no se vienen arriba nunca. Hay que pincharles, son muy tranquilos. Es una generación muy diferente a la nuestra", concluyó.