Colectivos carnavalescos abogan por eliminar los puntos en el jurado para el COAC 2025

Los colectivos del Consejo de Participación del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas están citados este jueves en el Ayuntamiento de Cádiz para debatir los posibles cambios en el reglamento para 2025. Allí expondrán sus propuestas, que en algunos casos coinciden en cuanto a importantes asuntos relacionados con la cita anual en el Falla.

Uno de ellos es la manera de valorar a las agrupaciones. Dos de los colectivos que representan a las cuatro modalidades abogan por eliminar los puntos y que el jurado ofrezca la relación de las no clasificadas en orden pero sin puntaje. Es el caso de la Asociación de Cuartetos ‘Los dos palos’ y de la Asociación de Coristas gaditanos (Ascoga). Por su parte, la Asociación de Comparsistas 1960 matiza que aunque el jurado decidiera agarrarse a los puntos para realizar las valoraciones antes de las cribas, que no se publiquen las puntuaciones. La Asociación de Chirigotas de Cádiz se desmarca apostando por mantener el sistema actual de puntuación, pero pide que se arrastren los puntos desde la preselección, ya que estima que las obras presentadas a concurso debe ser valorada en su totalidad desde la fase clasificatoria.

Cabe recordar que en el Concurso de 2018 se estableció, solo en el pase de preselección a cuartos, la valoración de apto o no apto para los grupos, sin puntos, una fórmula que no debió convencer a casi nadie puesto que no se volvió a aplicar.

En la cita del jueves se tratará la siempre recurrente posibilidad de eliminar una de las fases del concurso, aunque chirigoteros, coristas y comparsistas plantean mantener las cuatro. Solo Cuartetos propone un modelo con tres fases, sin los cuartos, aunque también otro con las cuatro conocidas e instauradas desde 2008.

La frialdad de los camerinos

Tanto Comparsas como Chirigotas coinciden en que falta cariño y atención a las agrupaciones en los camerinos del Falla, apelando a la frialdad de esta zona, criticada desde la reinauguración del teatro en 1991. Comparsistas va a más y propone la creación de la figura del asistente de agrupaciones, una persona asignada a cada uno de los grupos en la trasera del coliseo.

El colectivo que aglutina a los comparsistas también propone que las agrupaciones puedan renunciar a ser cabezas de serie antes del sorteo de la fase clasificatoria y que los homenajes a carnavaleros se lleven a cabo durante el año y no en la gran final.

La Asociación de Chirigotas pondrá sobre la mesa otras propuestas como que el sorteo sea 15 días después del cierre de la inscripción, solicitando que esta se habilite entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre; que el dinero de premios y de derechos de retransmisión se reparta en función de la clasificación de cada grupo; y que se habilite la venta física de entradas en taquillas durante tres días para preselección, cuartos y semifinal, y así facilitar su compra a aficionados locales, como ocurre con la final. Pasados esos tres días, se pondrían a la venta por internet las no vendidas por taquilla.

En la reunión del jueves se tratará también se tratará sobre las propuestas en torno a la elección de los presidentes del jurado en infantiles y juveniles y en adultos.