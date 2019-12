Tras un año de descanso vuelve al Concurso del Falla la chirigota de Mérida con 'Me lo vas a comé to'. Fueron cinco sus participaciones consecutivas en el certamen de coplas antes de tomarse un pequeño periodo sabático, desde su debut con 'Vaya bicho que estás hecho' (2014): 'Las otras' (2015), 'Quítate del medio' (2016), 'Ya no salgo más' (2017) y 'Por si las moscas' (2018). En 2020 serán 'Me lo vas a comé to'.