Una chirigota negacionista y antivacunas se inscribe en el COAC 2025

Cádiz/El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz, junto con el propio Carnaval callejero, es una herramienta potentísima de la que disfrutamos tanto los gaditanos como el resto de carnavaleros de la provincia gaditana, Andalucía y el resto de España para poder expresarnos libremente cada mes de febrero. Un pequeño espacio en el que podemos reírnos de todo lo que sucede a nuestro alrededor y denunciar todos nuestros problemas para que el mundo los conozca. Muchos ojos miran hacia Cádiz, sobre todo por la influencia de la televisión y, sobre todo, internet, ya que en cualquier lugar del mundo se pueden escuchar nuestras coplas en directo o en cualquier momento.

Sin embargo, la libertad de expresión también cuenta con rendijas por las que se pueden colar mensajes que pueden ser muy peligrosos para la sociedad en general. Aunque sí es cierto que en algunos repertorios se pueden encontrar resquicios en los que se sueltan mensajes de índole machista, racista, homófobo o xenófobo -al final, el Carnaval es solo un fiel reflejo de la sociedad-, hasta la fecha nunca se había elaborado en democracia un repertorio al completo con el objetivo claro de colar este tipo de ideas de manera intencionada.

Esto puede cambiar en este 2025 si se cumplen las intenciones de la chirigota 'Abre los ojos', de Cádiz capital. Inscrita con el número 165 el pasado viernes, su objetivo está muy bien definido y con una estrategia clara: lanzar un mensaje negacionista y antivacunas en las tablas del Gran Teatro Falla.

Esta chirigota, según se recoge en su inscripción oficial, contará con la letra de Catalina Balber Muñoz y Antonio Jesús Martín Mateo, música de Antonio Jesús Martín Mateo y dirección de Catalina Balber Muñoz. Como autores, ambos no tienen ninguna vinculación con la fiesta. La única que existe es que Catalina Balber Muñoz fue ninfa del Carnaval de Cádiz en 1985, cuando solo tenía 19 años.

Si se mira un poco más allá del Carnaval de Cádiz, se puede constatar claramente su intención ya que Catalina Balber (también conocida como Katy Balber) es la responsable de Prensa de Libres, un partido político de extrema derecha que nace como una escisión de Vox. Al frente de esta formación se encuentra Luz Belinda Rodríguez Fernández, parlamentaria andaluza por la provincia de Almería por Vox entre 2018 y 2020, pasando al grupo mixto entre 2020 y 2022 al abandonar este partido político. En las pasadas elecciones municipales Balber fue la número 2 de Libres en la candidatura al Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería). Asimismo, en las últimas elecciones generales de 2023, fue como suplente en la lista al Congreso de los Diputados por Ceuta, lugar en donde se encuentra la sede central de este partido.

La propia Catalina Balber cuenta con tres grupos públicos de Telegram llamados KATTYBALBER_DESTRUIRAGENDA2030 (con 7.320 miembros de todo el país), KATTY BALBER_yonomevacuno CANAL (con más de 3.400 suscriptores) y KATTYBALBER_CÁDIZ (con solo 82 miembros) en los que se difunden multitud de mensajes de corte negacionista, sirviendo así para la propagación de fake news y propaganda vinculada generalmente con la extrema derecha. En los tres publicó un mensaje el pasado 27 de octubre anunciando la creación de esta chirigota, además de buscar componentes para su causa.

Captura de uno de los grupos de Telegram de Katy Balber en donde anuncia la creación de la chirigota 'Abre los ojos'.

Así, el texto publicado en Telegram dice lo siguiente: "Buenos días. Muy importante!! Primera chirigota que canta LA VERDAD SOBRE LA PLANDEMIA EN EL FALLA. Ya está abierto el plazo de inscripción de las agrupaciones para el concurso del teatro Falla. Somos 8 miembros y la mayoría cantan muy bien. Vamos a cantar lo que está pasando, ya que las agrupaciones tradicionales NO TIENEN COJONES DE HACERLO, porque les prima su interés por ser contratados. Por primera vez vamos a subirnos en las tablas del Gran Teatro Falla y colarnos por TV cantando LA VERDAD. Si alguien más que sepa cantar, tocar bombo o caja se quiera unir, que me lo diga por privado. Gracias".

De esta forma, quedan muy claras las intenciones de esta chirigota, tratando temas que son un caladero de bulos como los supuestos problemas que han generado las vacunas contra el COVID, cuando realmente estas consiguieron acabar con la pandemia y salvar millones de vidas. Un negacionismo en el que seguro que aparecerán otros temas que son motivo de conversación en este tipo de grupos de Telegram como los chemtrails, la supuesta geoingeniería climática, el envenenamiento a través de la fumigación de los cielos, la Agenda 2030 o la negación del cambio climático, entre otros.

El asunto, que ya de por sí es grave, se vuelve muy peligroso por la intención de utilizar la retransmisión televisiva del Concurso del Falla a través de Onda Cádiz TV para que este tipo de mensajes, que normalmente se quedan en grupos de Telegram de corte negacionista, las redes sociales u otros canales alternativos a través de internet, puedan llegar a las miles de personas que siguen el Carnaval de Cádiz. Esto podría acabar provocando un efecto llamada de grupos con una estrategia clara y que se aleja de lo que son realmente el COAC y la fiesta gaditana.

Además de por su pertenencia a Libres, Katy Balber se ha hecho famosa en círculos de extrema derecha y negacionistas gracias a diversas acciones que realiza. Así, Balber es una asistente habitual a los plenos del Ayuntamiento de Cádiz para aprovechar el turno de palabra destinado a la ciudadanía para intentar colar sus mensajes y su propaganda negacionista. Un ejemplo de ello, aunque no es el único, fue su intervención en el Pleno ordinario de noviembre de 2023, en el que habló sobre las muertes por "repentinitis" supuestamente causadas por las vacunas contra el COVID.

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz no ha sido el único que ha pisado en los últimos meses para hacer propaganda sobre estos temas, ya que también ha estado presente en otros como el de Chiclana para tomar la palabra sobre asuntos como los supuestos perjuicios que ocasionan las redes de telefonía 5G. También ha estado, por ejemplo, en el Pleno del Ayuntamiento de Burgos, en donde habló sobre la supuesta geoingeniería climática o las fumigaciones desde los cielos para envenenar a la ciudadanía.

Además, cuenta con las redes sociales y sus grupos de Telegram. De hecho, la descripción del grupo KATTYBALBER_DESTRUIRAGENDA2030 dice textualmente: "Grupo dedicado al despertar de la humanidad. No a la vacuna. No a la mascarilla. No a perder nuestros derechos. No a la injusticia. En definitiva, desobedecer normas ilegales".

Captura de la descripción del grupo de Telegram KATTYBALBER_DESTRUIRAGENDA2030.

Con todo, y a la espera de ver si finalmente la chirigota 'Abre los ojos' llega a las tablas del Gran Teatro Falla, lo que salga de su repertorio puede acabar abriendo el debate sobre si todas las agrupaciones pueden participar en el COAC. Partiendo de la base de que el certamen de coplas siempre ha sido abierto, y así debe seguir siéndolo porque entonces se abriría un camino peligrosísimo, al menos es necesario que el público cuente con las herramientas oportunas para afrontar este tipo de repertorios.