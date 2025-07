La chirigota del Canijo no participará en el COAC 2026

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz de 2025 (COAC) fue muy emocionante en la modalidad de chirigotas por la gran cantidad de regresos de autores importantes. Sin embargo, las tornas están cambiando para el de 2026. La chirigota de Antonio Pedro Serrano Álvarez el Canijo no estará presente en la próxima edición, uniéndose así a la baja confirmada de la chirigota de Puerto Real y a alguna más que se puede ir sumando.

Por el mensaje publicado en sus redes sociales, parece que el Canijo da el carpetazo definitivo a su participación al despedirse el grupo con un "¡hasta siempre!". El tiempo dirá si esto se cumple, aunque esto no significa que el Carnaval de Cádiz se vaya a privar de una de sus plumas más privilegiadas, ya que en la edición de 2026 será el autor de la letra de la comparsa de Nene Cheza, que concurrirá bajo el título de 'Los pájaros carpinteros'.

En la pasada edición del COAC, el Canijo volvía a la chirigota con 'Los muchachos del congelao', en lo que fue uno de los momentos más emotivos del Concurso por regresar a las tablas tras superar unos problemas de salud que le apartaron de esta modalidad. El resultado no fue el esperado, ya que no superó la fase de cuartos de final.

Con todo, su carrera en la modalidad ha sido muy fructífera desde que se estrenara como componente en 1983 con 'El Dios Baco y los que formaron el taco', surgida en el barrio sevillano de Parque Alcosa. Su primera chirigota como autor para el COAC gaditano fue '¡Juan! No te vayas, que ya están los fideos', en el año 1991.

En 1998, dio el salto a Cádiz con la chirigota de Carmona, que fue la que le forjó un nombre desde 'Los pibitos de los botellones que tienen el pelito ajín to lacio como Guti el del Madrid, ¿vale, canijo?'. El cambio de rumbo que dio en 2004 al comenzar a componer para una agrupación gaditana con 'Action Cadix, contra la maldad y el vicio 24 horas a su servicio' fue muy fructífero a partir de 2005, año en el que entró por primera vez en la final y consiguió el primer premio con 'Los que salimos por gusto'. Tiene en su haber dos primeros premios más con 'Los Juan Palómez, yo te lo guiso y tú me lo comes' (2007) y 'Ricas y maduras' (2011).

Además, también ha pisado la Gran Final con 'Las muchachas del congelao' (segundo premio en 2009) y '¡Qué caló!' (cuarto premio en 2018).