La chirigota del Sheriff será 'Los sherijuegos' en el COAC 2025

Tras un año 2024 en el que Juan Manuel Braza Benítez el Sheriff ha vivido uno de sus mejores momentos como carnavalero al tener el honor de ser el pregonero del Carnaval de Cádiz, la maquinaria no se detiene de cara al próximo Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla. El autor del barrio de Loreto ha anunciado en las redes sociales que participará en 2025 con la chirigota 'Los sherijuegos'.

🎭 Ya tenemos el nombre para el próximo concurso 2025. Muchas ganas e ilusión para seguir sacando una sonrisa a los aficionados y aprender de nuevo de los más pequeños. Va por ustedes..Qué porquería!Po será pa ti 🤪❤️L O S ⭐️ S H E R I J U E G O S#lachirigotadelsheriff pic.twitter.com/QJ8s612kuX — LA CHIRIGOTA DEL SHERIFF (@chirigotasherif) June 8, 2024

Esta será la quinta agrupación que el Sheriff hará junto a Roberto Fabio Gómez Durán y Juan Pérez el Blanco, un triunvirato que se forjó en el año 2020 con 'Los niños de la Petróleo'. En esta etapa, ha conseguido dos segundos premios con 'Los caraduras de Cai' (2022) y 'El Grinch de Cai' (2024).

Así, con 'Los sherijuegos', en principio se intuye que va a seguir la senda de 'El Grinch de Cai', con un tipo que tiene un enfoque infantil, algo que suele funcionar en la modalidad de chirigotas.

En 2025, el Sheriff cumplirá 38 años desde que se estrenará en el COAC. Lo hizo en 1987 con 'Los feicios', en el primer año en que el certamen se celebró en el Teatro Andalucía por las obras que se estaban realizando en el Gran Teatro Falla.

En casi cuatro décadas en la fiesta, Braza solo ha conseguido el primer premio en dos ocasiones, con 'Los aleluyas' (1997) y 'Los aguafiestas'. Mucha más larga es la lista de finales, en la que ha estado 12 veces con chirigotas como 'Esto está amañao' (1993), 'Caiman' (1994), 'Los panchitos de Guardalajarra' (1999), 'Los mosqueteos' (2001), 'Los pringaos' (2003), 'Los valientes' (2004), 'El escuadrón de los jartibles' (2010) o 'Los que vienen de marea' (2016).

Ya son varias las chirigotas de renombre que han anunciado su nombre para el COAC 2025. Así, la chirigota de Gueli Villegas y sus hijos, primer premio en 2024 con 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)', será 'Los desconfiaos'. También han confirmado su presencia en el Concurso Kike Remolino y Javi el Ojo con 'Los butaneros', Carlos Pérez con 'Cuando tú vas, yo vengo', el Lacio y Eder Rey con 'No es lo mismo contarlo que vivirlo', Víctor Jurado y Miguel Ángel Ríos con 'Los inhumanos', Pepe Fierro con 'Cádiz de la Frontera' o José Pereira Joselini con 'El que pueda que empate'.