El cartel del Carnaval de Cádiz 2025 se encargará finalmente a un artista conocido

El cartel del Carnaval de Cádiz 2025 será encargado a un artista o a una artista de reconocido prestigio. Esa es la decisión que ha tomado este jueves el Ayuntamiento gaditano después de consultarlo al Consejo de Participación de las Fiestas de Carnaval y al hilo de la polémica surgida por el concurso que iba a elegir la obra ganadora, declarado desierto por incumplimientos técnicos, contrarios a las bases, de las cuatro escogidas como finalistas.

Después de varias alegaciones y denuncias efectuadas a través de las redes sociales, se vio que había obras con elementos que no eran originales ni inéditos. Y en las redes se comenzó a señalar que varios carteles de los presentados estaban realizados con Inteligencia Artificial. Tras declararse desierto, la edil de Fiestas, Beatriz Gandullo, declaró que "yo quiero desde aquí agradecer a esas personas que se han implicado en mirar esos carteles. Hoy la tecnología permite hacer ciertas comprobaciones que a ojo no se pueden hacer. El jurado lo hace con sus bases, su carpeta y su boli. No viene con algún tipo de herramienta informática para detectar si existe o no algún tipo de plagio”.

El Carnaval volverá a tener así un cartel con firma conocida, en tiempos del Gobierno de Carlos Díaz encargado a pintores como Hernán Cortés, Eugenio Chicano o incluso al poeta portuense Rafael Alberti, que hizo el de 1992. Luego, el equipo de gobierno del PP con Teófila Martínez como alcaldesa también optó durante una etapa por el sistema de encargo, aunque comenzó sacándolo a concurso. Así, a comienzos del presente siglo, la fiesta grande de Cádiz fue anunciada por artistas como Eduardo Arroyo, Lita Mora, Luis Gonzalo, Tony Carbonell o Cecilio Chaves, con la intención de que la ciudad contase con un patrimonio artístico que pudiera exhibirse en el entonces ansiado Museo del Carnaval. Todavía con el PP en el gobierno, en 2008, se volvió a la fórmula del concurso. Este fue el sistema por el que apostó el gobierno de José María González 'Kichi' cuando llegó a San Juan de Dios en 2015, con el añadido de una votación popular que eligiera la obra entre las finalistas previamente seleccionadas por un jurado. El gobierno popular de Bruno García mantuvo el concurso para su primer carnaval, el de 2024, y se ha visto obligado a cambiar de rumbo para 2025.

Novedad en el itinerario de la Cabalgata del Humor

En el Consejo de Participación de Fiestas también se ha dado cuenta de los trabajos realizados durante este tiempo para el desarrollo del Carnaval en la Calle, y se ha informado sobre la novedad en el itinerario de la Cabalgata del Humor, que cambiará para realizar el recorrido por parte de la periferia del casco antiguo, con el objetivo de garantizar un mejor desarrollo de la misma.

De esta forma, la cabalgata tendrá su salida en el colegio de Santa Teresa y continuará por Avda. Duque de Nájera, Avda. Dr. Gómez Ulla, Alameda Hermanas Carvia Bernal, Alameda Apodaca, Plaza Argüelles, Plaza de España y Avda. Cuatro de Diciembre de 1977 para finalizar en la Plaza de San Juan de Dios.