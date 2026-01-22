Carnaval: El mundillo de los apodos

En la cola de la frutería, esperando para comprar dos pomelos y tres euros de nísperos, escuchaba hablar sobre el Concurso de la barbarie y me llamaba la atención que se referían a todas las agrupaciones por el mote de sus autores o sus componentes. Que si esta noche canta la comparsa del Tomate, que si el Chapa ha sacado coro y comparsa, que si este año tampoco sale El Pellejo, que a ver cómo viene la chirigota de El Peluca... Me imagino la pena de esos padres que con tanto cariño bautizaron a estos ya herejes para que al final por sus nombres no les llame nadie. Y en esa cola de la frutería me dio por pensar, también, en la diferencia que hay en este aspecto con el mundo cofrade. ¿Imaginan ustedes que al hermano mayor de una cofradía le llamen, un poner, ‘El Chancleta’?, ¿o que al vestidor de una Virgen se le conozca como ‘El Moniato’? Claramente NO. Nunca ocurrirá que al fiscal de una hermandad se le conozca como ‘El parguela’ ni a nadie se le ocurre dirigirse al presidente del Consejo de Cofradías como ‘Er Carvo’. Tampoco nadie, pongamos que un Martes Santo, dice “esta tarde sale la cofradía del ‘Caracundi’ y estrena capataz en el palio, ‘El papabrava’, que antes estaba con la cuadrilla del ‘Pocajontas’”. Ese chusmerío solo existe en el Carnaval. Y aunque muchos de los comparsistas sean cargadores, lo bueno es que van escondidos debajo del paso, donde mejor están.