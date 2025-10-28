¿Carnaval de Cádiz Patrimonio de la Humanidad?: mínimo hasta 2028

Decía el alcalde de Cádiz, Bruno García, en el transcurso de la presentación de la Escuela Municipal de Carnaval allá por el mes de junio, que el proceso de elección de las candidaturas a formar parte de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO "es, por decirlo de alguna manera, diplomático”.

Se refería, en relación al Carnaval de Cádiz, a lo que se cuece en la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico de España, donde acuden los representantes culturales de las 17 comunidades autónomas junto a sus homónimos del Ministerio de Cultura. El último encuentro, el número 97, se ha celebrado en el Instituto Español de Roma, presidido por la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert, y la candidatura carnavalesca no ha salido adelante, siendo la agraciada para representar a España ante la Unesco ‘Las danzas del Bien y del Mal. Los Pecados y Danzantes del Corpus Christi’ de Camuñas (Toledo, Castilla La Mancha)’.

Fuentes consultadas por este periódico dejan entrever que no iba descaminado el primer edil en aquella ocasión cuando también dijo que, en estos debates entre las comunidades, entra en juego una negociación al estilo "este año vas tú y el año que viene yo, yo lo tengo mejor preparado… y se producen acuerdos en esos contextos".

El Carnaval de Cádiz es la única candidatura que defendió Andalucía y la única que defenderá en la próxima reunión, siendo además muy valorada por las comunidades autónomas y por el ministerio, pero en este juego del “hoy por ti, mañana por mí”, la ‘negociación’ ha derivado en el éxito de la candidatura toledana. Así que el Carnaval gaditano seguirá esperando turno.

Andalucía insistirá. Según nota de prensa de la Junta el pasado fin de semana, y en palabras de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo,“a partir de ahora, el equipo redactor de la candidatura, en colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte, continuará trabajando para llevarla al próximo Consejo de Patrimonio Histórico de España”.

Será en 2026 cuando Andalucía vuelva a la carga. De obtener el respaldo del resto de comunidades y del ministerio, la Unesco estudiaría el expediente gaditano en marzo de 2027 para, siendo optimistas, declarar Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al Carnaval de Cádiz en 2028.

La candidatura cuenta con tres fortalezas: el apoyo incondicional de la Junta de Andalucía (y el de otras administraciones como el Ayuntamiento de Cádiz), la calidad del expediente y el potencial de la fiesta gaditana, de sobras conocida y valorada.

El expediente está listo desde 2022 por el equipo formado por el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, entusiasta entidad que inició las gestiones para la consecución del reconocimiento, y la Universidad de Cádiz. “Estamos más cerca, según nos dicen desde altas instancias, aunque sabíamos que esto era una carrera de fondo. Así llevamos 13 años y por luchar que no quede”, señala Antonio Montiel, presidente del Aula.