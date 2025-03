El Carnaval de Cádiz es paciente y se abre paso tras la lluvia

La paciencia es una virtud, por eso los carnavaleros, que tienen sus horarios a otro ritmo, se abren siempre paso con sus coplas aunque el cielo esté descargando agua. En este primer Domingo de Coros en el Carnaval de Cádiz, cuando las agrupaciones más madrugadoras iniciaban sus actuaciones callejeros, el cielo empezó a descargar un persistente aguacero que no cesó hasta una hora después. Esto hizo que todo se retrasara y que se pusieran en duda las celebraciones oficiales como las correspondientes a la cantera en San Antonio y en la plaza Ana Orantes, así como los carruseles de coros. Pero fue salir el sol y la maquinaria de la fiesta echó a andar.

La lluvia quitó a mucha gente de la calle y en las primeras horas tras escampar no era difícil moverse por el centro de la ciudad. Al menos, no con la dificultad de otros domingos sin mal tiempo. En la calle Ancha, a la chirigota juvenil 'Las gitaneras', el primer premio de este año, no le importó cantar bajo la lluvia.

En la plaza de Candelaria el agua inutilizó el equipo de megafonía del tablao de los concursos de la peña La Estrella. La entidad decidió, a la espera de que llegase un nuevo equipo, que las agrupaciones actuasen delante del tablao, a pie de calle, para que los certámenes de chirigotas y comparsas pudieran desarrollarse según lo previsto.

Una vez que el sol se apuntó a la fiesta, los coros comenzaron a arrancar después de una hora de incertidumbre. En la plaza de Mina el primer grupo que hizo sonar una copla fue el sevillano 'La última función'. Detrás, en la esquina con Zorrila y Calderón de la Barca, 'Las entrañas de Cádiz' entonaba su primer tango, el dedicado al domingo de coros que descubrió el año pasado uno de sus autores, Kike Remolino, sobre la batea. No faltaba el canario, en su jaula, que indica a estos mineros en los cuplés que se puede seguir picando piedra sin riesgos de intoxicación.

En el Mercado Central, frente a correos, también habían comenzado a cantar el coro de José Manuel Valdés, 'Este coro es la polla', y 'El gallinero' de Antonio Bayón y Rubén Cao, con la felicidad del primer premio pintada en las caras de sus componentes. Lucía ya el sol y en las calles del casco histórico no era complicado acceder a los lugares elegidos por las grupos para cantar sus coplas.

Las coplas fueron despertando poco a poco y las agrupaciones ilegales o callejeras fueron tomando esquinas y rincones recogidos. Lo mismo hizo un buen número de agrupaciones del COAC 2025, aunque algunas, tras anunciar en sus redes sociales los sitios de sus actuaciones, tuvieron que cambiar sobre la marcha sus itinerarios.

'Los butaneros', segundo premio en el Falla, reprodujeron su puesta en escena del COAC en la Alameda. La comparsa 'La majadería' interpretaba su repertorio en la calle Pelota, junto al Arco del Pópulo. Cerca, en la plaza de San Juan de Dios, habían compartido escenario callejero las chirigotas 'Los cenadores rumanos', dirigida por Diego Letrán, y 'Qué de gente muere por Cai'. la del Toté.

Pasadas las cinco de la tarde pudo verse a 'Los James Bond que da gloria verlos' de José Guerrero 'Yuyu' en la puerta del Museo Provincial de la plaza de Mina. La chirigota conileña del Sofri tenía previsto actuar, más al tipo imposible pues sus componentes representan a británicos que hacen balconing, en un balcón de la calle Cervantes.

Con la mejora del tiempo, la tarde prometía muchos buenos momentos y mucho público se sumó a la fiesta tras comprobar que la lluvia iba a ser condescendiente.