Al Carnaval de Cádiz le va la marcha: el Concurso de 2025 será el más largo de la historia

A Cádiz y a su Carnaval les va la marcha. El Concurso Oficial de Agrupaciones 2025 se presentará como el más largo de la historia, con nada más y nada menos que 41 sesiones, 34 de adultos y siete de la cantera. Esto hará que el certamen se inicie el sábado 11 de enero con las semifinales juveniles y acabe en los primeros albores de la mañana del 1 de marzo cuando la gran final de adultos eche el cierre. Esto es, más de un mes y medio entre la primera función y la última.

Llama la atención que la fase preliminar, clasificatoria o preselección, términos a gusto del aficionado, que siempre ha estado en tela de juicio por su duración y su dudosa calidad en general, vaya a a batir el récord de sesiones registradas en 2017, cuando se celebraron 21. Para 2025 serán 22. Más que nunca. Sorprendente cuando el debate sobre la idoneidad de un concurso tan largo sigue vivo. Aunque no parece que a la organización del mismo le preocupe.

Existen tres condicionantes claros que han llevado al Consejo de Participación y al Ayuntamiento de Cádiz a diseñar un COAC prolongado en el tiempo desde el 11 de enero hasta el 28 de febrero, aunque con muchos días libres, eso sí, entre las semifinales de juveniles e infantiles y las de adultos. En primer lugar, el incremento del número de grupos registrados en adultos con respecto a 2024: de 109 a 135, 26 más. En segundo lugar, la determinación de mantener sesiones, entre semana, de solo seis grupos con el objetivo de agilizarlas y acabar antes de las 00.00 horas, con el positivo añadido del inicio a las 20.00. Y en tercer lugar, las fechas tardías del Carnaval, lo que ha posibilitado que se pueda alargar el Concurso tirando del 28-F hacia atrás.

Los aficionados llenarán de nuevo el Falla cada día y los que sigan el Concurso desde sus casas no tienen la obligación de verlo todo, pudiendo disfrutar al día siguiente en Youtube de lo que se hayan perdido. Otra cosa es cómo afecta una preselección tan larga al desarrollo del COAC. Una agrupación que cante el primer día, 23 de enero, no lo haría de nuevo, en el caso de pasar a cuartos, hasta el 14 de febrero. La espera, de ¡22 días!, no podrá ser más ansiosa. Más lo será en el caso de los juveniles, con ¡41! días de diferencia entre semifinales y final las que canten el 11 de enero. En el caso de los infantiles, 35 días de margen en caso de actuar en la primera función de semifinales.

Y es complicado, por parte del jurado, mantener la referencia de valoración de los grupos, ya que no es lo mismo cantar el primer día que el último. Todo ello en una fase clasificatoria en la que los puntos obtenidos no se arrastran a cuartos, donde, teóricamente, se empieza a concursar. Entonces, ¿por qué hacen cantar cuatro veces a las agrupaciones que consiguen llegar a la final?

Lo cierto es que se viene hablando mucho de la necesidad de cambiar la fórmula del COAC, de darle una vuelta, pero, nada más lejos de la realidad, el de 2025 será todavía más largo. Las cosas de Cádiz y su Carnaval.

Fechas y cifras

El certamen arrancará el sábado 11 de enero con la primera de las dos semifinales de la categoría de juveniles, que se extenderán hasta el día 12. En lo que respecta a la categoría de infantiles, se celebrará del 17 al 19 de enero. Las finales de la cantera serán el día 21 (juveniles) y el 22 (infantiles) de febrero.

El COAC de adultos comenzará el jueves 23 de enero con la fase clasificatoria y se extenderá hasta el 13 de febrero. Los cuartos de final se proyectan del 14 al 20 de febrero, mientras que las semifinales se disputarán del 23 al 26 de febrero, siendo la final el 28 de febrero.

Después de la retirada de la chirigota ‘La invasión’, el Concurso de 2025 se ha quedado en 181 participantes, de los que 135 son de adultos: 59 comparsas, 52 chirigotas, 19 coros y cinco cuartetos. Concursarán asimismo 29 de infantiles (ocho comparsas, diez chirigotas, un coro y diez cuartetos) y 17 de juveniles (seis comparsas, seis chirigotas, cuatro cuartetos y un coro).