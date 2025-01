La cantera no se toca

Hace unos días volví a una función de infantiles, después de algunos años de ausencia, porque tenían interés dos de mis nietas pequeñas, que me reprochaban que no las llevaba a “mi” teatro Falla; a dónde lleva la inocencia. Recordaba en la función mis tiempos de chiquillo donde disfruté allá por los sesenta de ‘Los soldaditos de plomo’, o aquellos ‘Tambores del mandarín’ que luego muchos de ellos serían santo y seña de grandes agrupaciones de adultos. Yo creo que actualmente la cantera está en pleno auge y nos hace ver el horizonte con mucho optimismo siempre que se cuide. Los últimos acontecimientos nos hacen estar al loro y no fiarse de nadie. El empeño de los padres, el esfuerzo de los niños y niñas, la ilusión de nuevos autores y algún que otro mecenas que ayudan desinteresadamente.

Está claro que en esta cantera los patrocinios son mínimos, aquellos bombos de una determinada gran superficie pasaron a la historia. No comprendo cómo se puede jugar con los dineros de estos niños sin que te queme la sangre, con justificaciones tan banales como que el dinero está ahí o que lo voy a devolver. Qué pena que siempre sea la cantera la que sufra estos desmanes. No hay que olvidar, aunque hace algunos años, que se condenó a un tipo que hacía juveniles por pederasta, y más ahora que hay niñas por medio.

En definitiva, saqué conclusiones muy positivas en la función donde hubo momentos en los que me emocioné. Quizás lo que no me gustó es que el teatro nunca pasó de media entrada estando todo vendido, y es porque al terminar cada actuación, salían muchas personas y entraban otras tantas. Eso no es afición, es “cariñito” solo a los tuyos.