Cádiz será purificada

El Ayuntamiento nos ha reservado un esperpento para la noche de este sábado. Cuando las personas de orden queramos irnos a dormir después de ver por enésima vez ‘La túnica sagrada’ con Victor Mature, en la plaza de San Antonio sonará la estridente música de los grupos de esa parejita tan rara: Mario Vaquerizo y Alaska. He leído que primero actuará el conjunto Nancys rubias. Vaya nombre, así tiene que sonar eso. Ni el climalit me salva hoy. Yo recuerdo tener cuando niña no una Nancy rubia, que eso me cogió ya mayorcita, sino una Mariquita Pérez, a la que yo vestía con el hábito morado y el cíngulo amarillo como si fuera a salir detrás del Medinaceli. Ahora las muñecas tienen de todo menos ropa, en lo que viene a ser la degradación de las buenas costumbres. Y detrás de las Nancys Rubias actuará el grupo de la tal Alaska, impúdica cantante de una banda llamada Fangoria. Muy apropiado para este Carnaval, pues Fangoria debe venir de Fango. Mas me queda el consuelo de que esto acaba ya y en vez de las canciones de estos grupos de atorrantes y de los berridos de los comparsistas, pronto se escuchará en la ciudad ‘Callejuela de la O’. El lunes estaré en el viacrucis oficial de hermandades, contemplando el grupo escultórico de la Virgen de las Angustias de El Caminito. Los elegantes zapatos negros de los cofrades pisotearán con saña los últimos papelillos y la ciudad se verá de nuevo purificada.