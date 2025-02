Bruno: Viva Suecia y lo que haga falta

Dentro de poco viviré otro suplicio. El precio que debo pagar por residir en el entorno de la plaza de San Antonio: los conciertos de Carnaval. Leo que el Ayuntamiento de Cádiz trae a grupos a hacer ruido con un coste de más de 400.000 euros y estoy anonadada. Porque si se invirtieran en música como Dios manda, lo entendería. Pero no, al parecer a los gaditanos les debe gustar un grupo llamado Viva Suecia, que debe ser algo así como lo que gritaba Alfredo Landa en bañador rodeado de rubias en las películas de los 60. Y hablando de rubias, vienen Las Nancys Rubias, donde canta ese muchacho de pelo largo que dicen que es de derechas pero yo eso no lo veo por ningún lado. También viene a cantar la mujer, la mejicana chiquitita llamada Alaska. Deben haber ofrecido un pack familiar a este Ayuntamiento ‘bienqueda’. Fangoria se llama su conjunto musical, que digo yo que vendrá de fango, que es lo que son estas músicas del demonio. Otro, Kiko Veneno, con más años que el hilo negro. Si es que el cartelito se las trae: todos caducos y desfasados. Pero la gente de Cádiz se lo traga todo y llenará San Antonio, pues los conciertos son gratuitos. Si hubiera que pagar por ver a Mario Vaquerizo no le vería ni el técnico de sonido. Con lo bonito que sería traer a Mocedades, Karina, José Luis Perales, Encarnita Polo o Juan Pardo. Señorío puro. Pero claro, Brunito y su pandi tienen que quedar bien con los incultos de esta ciudad, que son legión y además dan votos.