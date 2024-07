El Ayuntamiento de Cádiz confirma que hay alegaciones a las cuatro obras finalistas del cartel del Carnaval 2025

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha admitido que se han presentado alegaciones a las cuatro obras finalistas del concurso del cartel del Carnaval 2025. La edil ha recordado que “se convocó al jurado para una primera alegación y estimamos oportuno mantener la exposición pública de las obras en la Casa del Carnaval por si alguien veía oportuno hacer otras, tuviera tiempo antes de realizarse la votación popular. Hemos recibido cinco alegaciones y el jurado está convocado mañana viernes, que es cuando acaba el tiempo de exposición. Leerá esas alegaciones y veremos si se estiman o no”.

Preguntada por si se plantea, al hilo de tanta polémica, cambiar la fórmula de elección para ediciones posteriores, Gandullo expresó que “la elección es la que es y el jurado tiene que valorar esas alegaciones. No estamos pensando en cambiar nada, simplemente en valorar esas alegaciones”. Y apostilló que “yo quiero desde aquí agradecer a esas personas que se han implicado en mirar esos carteles. Hoy la tecnología permite hacer ciertas comprobaciones que a ojo no se pueden hacer. El jurado lo hace con sus bases, su carpeta y su boli. No viene con algún tipo de herramienta informática para detectar si existe o no algún tipo de plagio”.

Sí admitió que “hablaremos con el jurado para qué opine sobre la posibilidad de cambiar de fórmula de elección del cartel. De momento, vamos a resolver las alegaciones”, insistiendo en que “el trabajo del jurado es impecable, todo mi agradecimiento a una labor desinteresada que realiza”.

Apuntó Gandullo que “si el jurado ve que en esas alegaciones hay algo que va en contra de las bases, se admitirían sin problemas. Estamos a tiempo para reaccionar”.

No quiso asegurar que de quedarse una sola obra en liza tras las alegaciones ésta sería la ganadora. “Se estudiarían las bases para ver qué se hace. No va a haber ningún problema y actuaremos según digan las bases”, explicó.

Con tiempo para reaccionar

Precisó que “cartel de Carnaval va a haber. Y afortunadamente tenemos el tiempo a favor. Este procedimiento siempre se ha hecho en el último momento y a última hora. Si este procedimiento se hubiese hecho como en los últimos años, estaríamos en un grave problema. Estamos a tiempo de hacer lo que el jurado considere”.

Sobre la posibilidad de eliminar el concurso y volver, en años venideros, a encargar el cartel a un reconocido artista, la concejala de Fiestas expuso que “cuando llegamos recibimos el testigo de cómo se estaba haciendo y no vimos ningún inconveniente. Por eso hemos continuado con una fórmula que hasta el momento no había dado problemas. Si ahora se están detectando plagios, se ha abierto un nuevo camino que no teníamos contemplado. Y en eso estamos, intentando resolverlo. No, en ningún momento nos hemos planteado que la elección del cartel estuviera mal, si no la hubiéramos cambiado. Lo estimábamos como algo válido”.

Cabe recordar que las cuatro obras finalistas fueron ‘Futuro y tradición’, ‘Tanguillo para la Bella Escondida’, ‘Sueño de Carnaval’ y ‘Lágrimas que ríen y cantan’. Se ha ido conociendo que una a una estaban recibiendo alegaciones, hasta confirmarse que las cuatro finalistas están ahora en en entredicho.