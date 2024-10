La ausencia de Martínez Ares abre el abanico de aspirantes en comparsas para el COAC 2025

Cádiz/Año 1988. Teatro Andalucía. Comenzaba a moverse el runrún en la fiesta por la duración de las obras del Gran Teatro Falla y los grandes autores de la modalidad de comparsas decidieron tomarse un descanso. Martín, Romero, Villegas y Quiñones se quedaban en casa, lo que permitió que entrara aire fresco en el Concurso. Un jovencísimo Antonio Martínez Ares lideraba la comparsa 'Entre tus brazos'. A pesar de que no estaba todavía en la clase alta de la fiesta, ya daba muestras de su personalidad arrolladora, esa que ha impregnado todos sus repertorios. Tanta que le dio para escribir: "Dicen que este año el Carnaval / será menos Carnaval / porque los punteros se han negado a salir. / Dicen que este año no todo será igual / y yo, la verdad, es que no lo veo así".

COAC 2025. La comparsa de Antonio Martínez Ares decide tomarse un descanso por los problemas de salud de su autor, lo que le impide hacer un repertorio acorde a su calidad. Las primeras reacciones dicen que este año el Carnaval será menos Carnaval... y yo, la verdad, es que no lo veo así.

La noticia conocida este martes de la ausencia de Martínez Ares en el próximo Concurso del Falla ha agitado el avispero carnavalero por inesperada y por las vías que se abren en la modalidad de la pasión en este 2025. Porque el Carnaval no se acaba. Siempre se transforma y de la necesidad hace una virtud. Ha pasado con todos los autores que un día, por un motivo u otro, tuvieron que decir adiós. Pasó en aquel 1988 con tantos autores que pararon por un año. Pasó en el Carnaval de 1999 cuando Antonio Martín sacó 'Los contrabandistas' solo para la calle. Pasó en el de 2004 cuando el propio Martínez Ares abandonó la fiesta por un largo periodo. Pasó en el de 2014 cuando Juan Carlos Aragón y Los Carapapas decidieron emprender la guerra por su cuenta fuera del Falla y Quiñones comenzó su jubilación carnavalera. Pasó en el de 2018 cuando Bienvenido, tras el primer premio de Los irracionales', dio por cerrado, de momento, su ciclo carnavalero en adultos y Antonio Martín dio el cerrojazo definitivo a su aportación a la fiesta. Pasó en el de 2019 cuando Tino Tovar cumplía su primer año de un descanso que se preveía más prolongado. Pasó en el de 2020 con la triste ausencia de Juan Carlos Aragón. Y va a pasar en este 2025 sin Martínez Ares.

Ha pasado tantas veces que la fiesta siempre se ha rehecho ante las adversidades. Porque cuando faltan grandes nombres, siempre es el momento de que los nuevos valores, aquellos autores a los que se les presta menos atención, den un paso adelante, sobre todo en una modalidad que peca de cierto inmovilismo entre sus grandes figuras. Y es que los grandes nombres pesan mucho, haciendo de tapón en muchas ocasiones a una clase incipiente a la que le cuesta llegar. El tan cacareado relevo generacional al que se suele acudir siempre con motivo de crítica, pero que es tan complicado que se produzca por los diferentes estatus en el Carnaval.

Y este puede ser el momento porque quedará libre un puesto en la Gran Final. Esta sentencia puede parecer muy dura, pero es la cruda realidad. Y es que de 28 comparsas que ha presentado Martínez Ares a lo largo de su trayectoria carnavalera, solo cinco se han quedado fuera de la Gran Final. De hecho, la última que no llegó a la última noche del certamen de coplas fue 'La milagrosa', recordada por toda la polémica que la rodeó y el papel de Antonio en la Asociación de Autores.

¿Qué va a pasar en este COAC 2025? Si se sigue la dinámica de los últimos años, y tras tres primeros premios seguidos de Martínez Ares, la comparsa de Miguel Ángel García Argüez el Chapa y Raúl Cabrera, con 'La tribu', pasa a ser la máxima favorita tras los duelos 'La ciudad invisible'-'Los esclavos' y 'La oveja negra'-'Los colgaos', con Martínez Ares siempre como vencedor.

A partir de ahí, se abre un importante abanico de aspirantes a todo en la modalidad de comparsas. El bando de los clásicos lo lidera David Márquez Mateos Carapapa, que con 'La resistencia' intentará asaltar un primer premio que se le resiste desde el año 2012 con 'Los duendes coloraos'. En este grupo se puede meter a Nene Cheza, quien junto a José Luis Zampaña aspira a su primera final con '¡Payaso!'. Otro clásico como Pepe Martínez regresa en este 2025 para ponerle música a la comparsa de Pepe Juan Pastrana, que se llamará 'Los trastos'.

Después, hay un nutrido grupo de autores sobre los que recae el relevo generacional, habiendo conseguido algunos de ellos varias finales. Aquí se encuentran Jonathan Pérez Ginel con 'El cementerio', Manuel Cornejo con 'Los poderosos', Piru y Tomate con 'Los del otro barrio, Germán García Rendón, que aspira a su primera final con 'Des-OBDC'; Tamara Beardo con el estreno de Bea Aragón como autora para sacar 'La chulita', Fran Quintana, que también espera su momento con 'Los wonderful'; los hermanos Manolín y Palmira Santander con 'La majadería' o los hermanos Pastrana con 'El corazón de Cádiz'. En este grupo, también va a ser muy importante el regreso al Concurso del Falla de Marta Ortiz con la comparsa 'La valla', aportando una visión feminista muy necesaria tanto en las coplas como en la propia sociedad.

Por detrás hay otro grupo de comparsas que ya han dejado de ser una sorpresa a pesar de su corto historial, por lo que poco a poco empiezan a reclamar su espacio en cotas más altas del COAC. Un ejemplo de ello es el enorme progreso de la comparsa de Las Niñas de Alcalá, ya asentada en cuartos de final tras 'Las del tacatá' y 'La consentida', por lo que con 'Las perras' aspira a dar el salto a las semifinales. A esta fase también quiere llegar por primera vez la comparsa de Ceuta tras haber dado un paso al frente en la pasada edición con 'Los lengüetas', algo que intentarán confirmar con 'Los caballas'. Lo mismo intentará Andrés Morales Andy con 'Cadizfrenia'. Para rematar la configuración de lo esperable en comparsas en este 2025, no hay que olvidar a otros grupos como los de Joseja Puerto con 'Los enemigos', Los Niños de El Puerto con 'Cositas de Cádiz', David el Principito con '¡Si alguno quiere guerrilla!', el roteño de Alba Fernández o Rober Gómez y Pepe Juan Pastrana con 'La mala', entre otras. Incluso, aparecen novedades que habrá que tener en cuenta, como 'El ejército de Pancho Viña', de David Fernández y José Manuel Pedrosa; o 'La rabia', de Jesús Moreno y José Molina.

Y como es lógico, no solo se echa en falta la ausencia de Antonio Martínez Ares en la modalidad de comparsas. Jesús Bienvenido sigue sin dar el paso esperado de volver con su grupo de siempre desde que lo dejara en 2017 con 'Los irracionales', aunque se le puede seguir disfrutando con su carrera musical. Tino Tovar sigue sin reencontrarse tras dos últimas experiencias que no fueron del todo satisfactorias, aunque el próximo año volverá a la carga con la obra teatral El fantasma del Teatro Falla. Por su parte, Kike Remolino ha decidido regresar a sus orígenes carnavaleros con la chirigota 'Los butaneros'.

Faltarán la copla, el morbo, la polémica, la pluma mordiente, la crítica punzante, la denuncia social, la complejidad... Faltará la comparsa de Antonio Martínez Ares, pero el Carnaval seguirá hacia delante, por lo que proseguirán los preparativos de un COAC 2025 que se prevé muy interesante, a pesar de las ausencias.