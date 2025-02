Antonio Carlos Moreno ('Las entrañas de Cádiz'): "Yo veo la Champions en diferido para que este sacrificio me compense"

Cuarenta años de Carnaval, ahí es nada, contemplan a Antonio Carlos Moreno, uno de los históricos componentes de coros gaditanos y baluarte del grupo de Pedrosa y David Fernández, que en esta noche de estreno de los cuartos de final del COAC 2025 presentaba sus credenciales para seguir optando a todo con 'Las entrañas de Cádiz'.

Salía del escenario contento. "La exigencia de Pedrosa en la afinación luego se ve traducida en las tablas. Si no trabajas no salen bien las cosas", afirmaba.

Antonio Carlos es uno de esos integrantes esenciales en una maquinaria bien engrasada como la de este coro. No hace letras, pero aporta ideas. "Somos varios en el coro los que damos sugerencias, que luego los autores llevan a cabo". No queda ahí su labor, además de ser un tenor de los de raza: "Sobre todo ayudo en el mantenimiento de la batea y del local de ensayo".

Empezó en 1983 en el coro 'Salada claridad' y desde entonces ha reunido en su currículum más de 10 primeros premios. ¿Cuál es el secreto para renovar la ilusión cada año? "Siempre he dicho que el día que me cueste trabajo ir a los ensayos, será una mala señal. Pero yo todavía me ilusiono. David Fernández me canta un tango y me emociona y le doy un abrazo. Y ya estoy otra vez metido en el lío", asegura.

La ilusión de Antonio Carlos se multiplica cada febrero por más de cuarenta coristas, aunque la responsabilidad es grande porque se trata de un coro acostumbrado a ganar. Y eso, aunque uno quiera quitarse presión, es algo que no se puede obviar. "Es primordial tener un buen grupo que trabaje y que llegue a donde digan los autores, y ese es nuestro caso. El coro es exigente y los autores también se exigen mucho", concretaba.

En cuanto a la competición en la modalidad declaró que "ahí estamos los de siempre, vale, pero es que son los que más trabajan y se comen el coco. No hay más, es lo mínimo que se puede hacer para venir al Falla. Si no se trabaja, no hay resultados. Yo veo los partidos de la Champions en diferido para que este sacrificio compense".