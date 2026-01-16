Antonio Beiro (cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada'): "Hay mucho texto y sabíamos que íbamos a ir de menos a más"
"Las sensaciones son positivas, no eufóricas, hay que tener los pies en el suelo", señala el ex de 'El bache' o 'Los bordes del área'
¿Quiénes son los autores?, "evangelistas callejeros retirados a un monasterio", apunta Beiro
Búscate en las mejores imágenes de la sexta sesión de preliminares del COAC 2026
Jesucristo, romanos, San Pedro, San Judas, Dios (o diosa, que era Koki, referente callejero). Un tema delicado y un cuarteto clásico, de los tiempos de Judea, con mucho texto y bien rimado. Todo un reto para 'Crónica de una muerte más que anunciada'. Uno de sus componentes es Antonio Beiro, romancero estos últimos años y carnavalero 'oficial' en grupos históricos como 'El bache' o 'Los bordes del área'. Al salir del escenario decía que las sensaciones eran "positivas, no eufóricas, hay que tener los pies en el suelo. Sabíamos que íbamos a ir de menos a más y no nos hemos equivocado".
Y le ha costado arrancar. "Hay mucho texto, mucha información. A este tipo de cuarteto clásico y con la rima ABAB, el público de ahora no está acostumbrado. Oye, y sin mayor pretensión de que tenga que estar acostumbrado o no, pero se dan muchísimos datos durante el repertorio. Algunos son de humor, otros de crítica. Cuando hemos soltado una estrofa hay gente que estaba persando en la anterior", relataba quien empezó la actuación de romano y acabó de Judas.
La vida de Jesús continuará, "Dios mediante", en próximas fases si el jurado decide que es conveniente escuchar otros capítulos. "Tenemos a los evangelistas bien preparados para escribir", apuntaba Beiro.
Cuarteto con aire, por la forma de rimarse y de interpretarse, a 'Ser o no ser', que se presentaba en 1997 con Caracol, Matos y Padilla. ¿Quién habrá escrito estos evangelios? El cuarteto se ha inscrito sin ofrecer datos. "Son evangelistas callejeros que se retiraron y ejercen aún en conocidos monasterios". ¿Quiénes serán? Por especular que no quede.
