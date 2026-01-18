Amanda Real (coro 'La carnicería'): "Intento llevar a gala la sencillez y humildad que me inculcó mi padre"

Amanda Real forma parte del Coro Libertario, el del Chapa, desde 2022. Fue cuando se inició en un Carnaval que ya conocía al dedillo. No en vano es la hija del recordado Aurelio Real, uno de los grandes comparsistas y músicos que ha dado la fiesta. Así que de Carnaval anda ella sobrada. Para mayor vínculo, en el coro hay 'Brihuegas', "lo que para mí es un honor, porque su padre y el mío compartieron escenario y ahora lo hacemos nosotras".

Al acabar la actuación del coro 'La carnicería', en el que ella luce mantilla en medio de esa estampa de corrida de toros de la posguerra, declaró que "hemos disfrutado mucho, que era de lo que se trataba después de tanto esfuerzo y sacrificio. Y todo eso ha merecido la pena viendo la respuesta del público", destacaba ya fuera del escenario.

Amanda precisó que "más que una crítica" a la llamada Fiesta Nacional, el coro "juega un poco con el doble sentido del Carnaval de Cádiz, y hemos querido presentar una corrida de los años 40 y lo que significó la victoria del bando nacional, extrapolando esa época a la actual. A lo que está pasando ahora mismo, con tanta crispación, para que no se vuelvan a repetir aquellos hechos".

Preguntada por el Carnaval de antes, el que cultivó su padre, y el de ahora, Amanda Real señaló que "son muy distintos, pero todo tiene que evolucionar. En unas cosas ha evolucionado y en otras ha involucionado. Yo me quedo con el Carnaval de antes, pero ahora tiene mucha riqueza".

¿Qué le falta al Carnaval de hoy? "La sencillez y la humildad que me inculcó mi padre. Eso es lo que intento llevar a gala y espero que donde esté se sienta orgulloso de lo que hago", concluyó.