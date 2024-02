El Sheriff tras el pasodoble sorpresa que le dedicó su chirigota: "No sé ni cómo he cantado los cuplés"

A mediados de octubre, cuando Juan Manuel Braza 'El Sheriff' fue nombrado pregonero del Carnaval de Cádiz 2024, los otros dos autores de su chirigota 'El Grinch de Cai', Rober Gómez y Juan Pérez 'El Blanco', se vieron en secreto para escribirle un pasodoble. Y aprovechando un viaje del Sheriff a Cantabria, llevaron la letra al ensayo y empezaron a ensayarla. Ahí empezó la historia de la copla que en la noche de esta domingo, primera de semifinales del COAC, el grupo le ha dedicado ante la mayúscula sorpresa del coplero.

La letra se la ha aprendido el grupo aprovechando las ausencias del Sheriff. De tapadillo, a escondidas para que no se diera cuenta. La confabulación de estos chirigoteros vivió su culmen hora y media antes de la hora señalada para, en un local de la plaza de El Mentidero, vestirse y maquillarse. La chirigota, menos el Sheriff, se citó en casa de Rober y allí interpretó varias veces el pasodoble. "Le hemos dado con caja y bombo muy pocas veces", confesaba Chico Vallejo, uno de los guitarras.

Una vez en el escenario, y tras cantar el primer pasodoble, crítico con al anterior alcalde, José María González 'Kichi', el grupo invitó señaló al Sheriff que se estuviera quieto, ante su sorpresa. Luego vino la letra, con el pregonero cruzado de brazos muy emocionado, que se remató con todo el Falla puesto en pie.

"No sé ni cómo he cantado los cuplés. Habré hasta masticado letra. Después del pasodoble me preguntaba cómo iba a poder hacer reír", confesaba Juanma Braza al acabar el pase de semifinales con su chirigota. "Me he llevado un susto y me preguntaba qué está haciendo esta gente. Yo preparado para cantar el pasodoble que tocaba cantar y me dicen que me calle. En medio del Falla y en semifinales. ¿Pero qué estáis diciendo?", destaca El Sheriff entre risas.

Admitió que desde que le nombraron pregonero "no han parado de sucederme cosas bonitas. Y si yo he puesto un granito de arena, ellos han puesto una montaña. Rober, Juanito Blanco, Sibón, toda la chirigota... el equipo de trabajo ha podido sacar adelante algo que yo solo no hubiera podido: la chirigota y el pregón".