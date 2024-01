El Sheriff: "Estoy más tranquilo que nunca por dividir la tensión entre la chirigota y el pregón"

Un ojo puesto en la chirigota y otro en el pregón que ofrecerá en la plaza de San Antonio el sábado 10 de febrero. Juan Manuel Braza Benítez 'El Sheriff' vive este año un doblete que le ha tenido en tensión desde que el Ayuntamiento de Cádiz anunció su nombramiento. Pero, curiosamente, el chirigotero confesaba antes de actuar que "estoy más tranquilo que nunca porque lo que vamos a cantar está muy trabajado y por eso de dividir la tensión entre una cosa y otra. Mañana mismo -por este miércoles- me pondré ya a piñón para darle un empujón al pregón". El coplero admitía que le ha venido bien cantar el primer día "porque el personaje del Grinch está fresquito con la Navidad tan cerca".

"¡Qué porquería!", repetía en los camerinos, palabra mágica para un Grinch gaditano que lo odia todo. Un cascarrabias de manual que, ojo, llevaba en la solapa un escudo del Sevilla F.C. Con truco, porque debajo, y para buscar un efecto cómico en la presentación, estaba el del Cádiz, el mismo que lleva esta agrupación desde que este autor comenzó en 1987 con 'Los feicios'.

Braza lucía, como los componentes de su agrupación, lentillas de color verde. En contra de sus pronósticos, colocarse la lente no le ha supuesto ningún problema. "No me había puesto una nunca y del tirón me la he colocado. Llevamos colirios para que el lagrimal no se seque", explicaba. El Sheriff apuntó que para Andrés Gatica, uno de los ilustres componentes de esta chirigota, "hemos tenido que encargar las lentillas graduadas".

Sobre el duelo con la chirigota de El Selu en la función inicial, El Sheriff precisó que "es algo que tampoco nos obsesiona. El Concurso es largo y cada uno con su estilo hará lo que tenga que hacer. Ya es cuestión de gustos y lo bueno es que estemos hasta el final peleando".