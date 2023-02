Reacciones final COAC 2023 | Antonio Rivas: "Conseguir para Julio Pardo este premio es algo muy grande, ojalá lo hubiera visto"

Antonio Rivas, coautor del coro ganador del COAC 2023 junto al recientemente desaparecido Julio Pardo, 'Los martínez', asumía este primer premio con "un montón de sentimientos encontrados".

Para una competición normal, explicaba Rivas, "para un autor que como es mi caso, que ya pensaba que estaba retirado y que he regresado tras la petición de Julio tras romper la relación con el Canijo de manera amistosa, pues volver y volver a ganar, ha supuesto un triunfo, y también sentirte muy joven, como si fuera la primera vez que ganas". Y eso que el autor suma bastantes galardones en el certamen, que comenzó a cosechar en el año 1986, "con 'La viudita Naviera' con Adela del Moral, fíjate, y ahora volver a ganar te hace sentir fuerte, competitivo y joven".

Pero obviamente no ha sido un concurso normal, "por la tragedia que hemos tenido tan grande de perder a nuestro Julio Pardo, por eso este premio también supone algo muy grande, conseguir para él un premio que no ha vivido, que no ha disfrutado en plenitud, pero que intuía, porque ya se veía que el coro había calado desde el primer día, pues el sentimiento es agridulce". Y es que, como no podía ser de otra manera, "nos hubiera encantado que hubiera visto triunfar a su coro, que se hubiera llevado esta alegría, haberse llevado en vida este premio y la medalla para Andalucía que estaba para él. Es el primer premio más bonito y más raro de los que me he llevado".