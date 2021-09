El PP votará en contra de cambiar el día festivo local de marzo por el de junio

El Grupo Municipal Popular pidió este miércoles al Equipo de Gobierno que rectifique ya su decisión de trasladar el Carnaval a junio al mes de junio y mantenga las fechas de febrero y marzo en las que lo van a celebrar todas las ciudades del mundo “que tienen respeto por su fiesta y por sus tradiciones”. El presidente del Grupo, Juancho Ortiz, señaló que “a estas alturas de la película de miedo que han montado desde San Juan de Dios con el Carnaval lo único que queda es rectificar. La situación de la pandemia no es justificación alguna. Pensar que en febrero o marzo los índices de contagio van a ser mayores que en junio es una simple cábala que no se mantiene. Por la misma razón podríamos cambiar todo el calendario festivo de la ciudad retrasando todo tres meses sin saber cuándo estarán las condiciones sociosanitarias mejor”.

Ortiz incidió en que “el cambio que se han inventado es una chapuza que no tiene justificación, y a día de hoy los festivos locales que aprobamos en el pleno de junio son el 7 de octubre y el 1 de marzo. Cambiar este último por el 13 de junio tiene que hacerlo el pleno y ya adelanto que nosotros no vamos a votar un cambio que perjudica a la ciudad y que no se justifica por la pandemia”.

Lamentó finalmente el perjuicio que a tantos sectores está causando “las ocurrencias de Kichi, que no duda en anunciar un cambio de fechas de la fiesta más importante de la ciudad sin mirar siquiera antes el calendario parar ver que no coincida con el Corpus. Estas son las consecuencias de la arrogancia y el sectarismo de un alcalde que despreció el modelo de participación que ya existía sin buscar una alternativa, porque cuando se cargaron el Patronato dijeron que apostaban por otras formas de participación, seguramente se referían a que iban a participar Cazalilla y Kichi”.