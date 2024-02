Martínez Mora ('La dama de Cádiz'): "Me lo tomo con filosofía, pero estos palos siempre me caen a mí"

El número máximo de coros que podían pasar el segundo corte, de cuartos de final a semifinales, según el reglamento del COAC, era de 7. Había ocho concursando en cuartos y le tenía que tocar a uno quedarse fuera, que fue el coro de Paco Martínez Mora y Pepe Marchena ‘La dama de Cádiz’. “Después de cuatro años sin salir sabía que esto podría pasar. Precisamente estuve fuera del Concurso por evitar estas presiones”, decía Martínez Mora en la mañana de este viernes.

“Me lo tomo con filosofía, aunque estos palos siempre me caen a mí. No comparto el fallo, pero lo acato. No se puede hacer nada ante el pensamiento de cinco personas”, añadía.

Para el músico y director de ‘La dama de Cádiz’ este fallo “no me va a quitar las ganas de seguir. Hemos tocado un tema atrevido y quizás haya que optar por temas más banales”, recordando que la mayoría de los componentes iban vestidos de mujer. Ahora queda “animar al coro y pasarlo bien en la calle”.

'La dama de Cádiz' quedaba a las puertas de la fase de semifinales con 196,25 puntos, por encima del mínimo de 195 exigido por el reglamento para clasificarse.