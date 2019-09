José Luis García Cossío 'Selu', uno de los grandes mitos de la chirigota, se encontraba consternado "por una muerte contranatura" como ha calificado la de Manolo Santander, ya que 56 son los años que también tiene él. En el plano del Carnaval asegura que "hemos cultivao la unión porque hemos hecho algo tan distante el uno del otro pero unido". 'Selu' coincide en la etiqueta que se le pone a Manolo Santander de que era muy viñero y de Cádiz "pero sin sacar pecho como lo hacen otros. Él lo demostraba en el campo de juego".

Con respecto a la inolvidable copla de 'Me han dicho que el amarillo', "es un himno para Cádiz pero yo me quedo con el pasodoble de este año de 'La maldición de la lapa negra', que se me ha quedado metido en la cabeza y no se me sale. Se lo dije desde que lo escuché".