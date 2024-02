Un formulario para los ofendidos del COAC que está causando furor en redes

El Carnaval de Cádiz cada año tiene grandes repercusiones en redes sociales y es que son muchas las personas que cada noche se dan cita para comentar la sesión pertinente. Los más 'jartibles' no se pierden ningún día y están al pie del cañón desde el primer día de preliminares hasta la Gran Final. Ya sea a través de la TDT o por Youtube no conciben ver el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) sin emitir en directo su opinión en las redes sociales.

Toda esta comunidad creada a raíz del carnaval tiene sus preferencias, gustos y opiniones con respecto a cada agrupación que se sube a las tablas del Gran Teatro Falla a cantar el repertorio. No siempre coincide lo que que se canta en el escenario con lo que algunas personas piensan y eso da lugar a grandes polémicas, que en X (antes Twitter) son habituales entre los aficionados. El punto ha llegado a tal extremo que no son sólo las personas que participan de esta costumbre de comentar la sesión a diario los que pueden sentirse ofendidos con algo que haya cantado alguna agrupación, sino que también hay algunas agrupaciones que también sienten ese rechazo por los aficionados y se ofenden sobre lo que éstos han publicado en sus redes sociales.

Por esta razón una usuaria de X ha creado el formulario definitivo que da múltiples opciones para que los interesados lo rellenen, no sin su poquita de gracia, y luego puedan mostrar públicamente qué es lo que realmente les ha ofendido, de las agrupaciones que han pasado por el coliseo de las coplas gaditano, y hacerlo público en sus redes sociales.

¡Ya está aquí el formulario de #ofendiditos del #COAC2025, rellene su formulario y lo puede presentar en cualquiera de sus redes sociales. El auténtico, solo apto para lloron@s #COAC2024C5 #coac2024C6 yo creo que a @tercertiempers les va a venir de lujo.🤣🤣 pic.twitter.com/4lQQfmsQOX — Rosare (@DIOSA_HERSE) January 31, 2024

En este formulario se puede poner tanto la fecha como la hora del día que fue la ofensa, qué tipo de agrupación fue la culpable de esta ofensa y cuáles son los motivos de queja por parte de los usuarios. Son numerosas las causas posibles: un pasodoble; "no pasar por ser un mohonazo y creerme que es por ser de fuera"; una letra que no piense como yo; meterme con todo el mundo y no aceptar una crítica; comentarios en redes sociales de alguien al que no le gustó mi agrupación y muchísimas más.

Todas estas quejas sirven para que tanto los aficionados que comentan diariamente el concurso como para las propias agrupaciones o algunos de sus miembros . El tuit en cuestión hace también referencia al Tercer Tiempo que es el espacio en el que varios periodistas que ven las sesiones desde el foso, al final de la misma dan su opinión sobre cada una de ellas, sin ningún tipo de filtro y que tiene fieles seguidores que entienden que la carga supera a la pena.