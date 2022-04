Kichi pedirá a la Junta un protocolo Covid para el Carnaval de Cádiz de junio

La portavoz del Gobierno municipal, Lorena Garrón, explicó ayer que el Ayuntamiento tiene pensado exigir un protocolo Covid a la Junta de Andalucía con vistas a la celebración del Carnaval del mes de junio.

A este respecto, Garrón reconoció que los munícipes siempre han tenido claro que es la Junta quien dicta esos protocolos y que, al igual que se ha pedido en otras ocasiones en las que se preveían aglomeraciones de público, pedirán un protocolo específico para aplicarlo durante los actos callejeros y concentraciones que tendrán lugar esta primavera con motivo del Carnaval.

“En algunos casos nos han respondido y en otros casos no nos han respondido. En Carnaval no nos respondieron, algo que nos pareció una falta de respeto con la ciudadanía”. Aún así, Lorena Garrón confirmó que ”cuando llegue el Carnaval de junio volveremos a pedir un protocolo porque entendemos que la situación no es siempre la misma y esto va cambiando y esperamos que respondan también, para que los ciudadanos puedan sentirse con la seguridad de que están bajo la salvaguarda de esos protocolos”.