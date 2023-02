Julio González para el tiempo antes de abrirse las cortinas del Falla

Inmortalizar a los carnavaleros poco antes de actuar en el Falla no es fácil. Se mezclan los nervios del personaje con la urgencia del fotógrafo para conseguir un retrato de calidad en poco tiempo. Mas este noble arte se la ha dado muy bien desde hace décadas a Julio González, jefe de fotografía de Diario de Cádiz, que en la tarde de este lunes inauguraba en la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz la exposición 'Carnaval de Improviso. Retratos urgentes: la trastienda del COAC'.

Rodeado de amigos y compañeros, González, que aunque parezca mentira y después de treinta años de profesión se enfrenta a su primera muestra expositiva, ha querido “poner en valor no solo mi trabajo, sino el de todos los compañeros gráficos”, recordando que “el retrato no es fácil”. Aunque, eso sí, jugando con una ventaja: “No ser un fatiga del Carnaval me permite ser objetivo”.

Para explicar cómo es el proceso de retrato en un local donde se viste y maquilla un grupo o en los camerinos del Falla, Julio González utilizó un símil: “Si el fotoperiodismo fuese un juego de Play Station tendría tres fases. Una de ellas sería el modo paracaidista. Tienes una misión en un territorio que no sabes si es hostil o no. No sabes cómo van vestidos, no llevas una idea concebida según el nombre de la agrupación porque te puedes equivocar, no sabes si en el sitio en el que está la agrupación hay luz o te vas encontrar en un local con 60 personas”.

González dio las gracias a Carlos Medina, la primera persona que le dio un trabajo en El Periódico de la Bahía y a Pablo Juliá, su jefe en El País, acordándose también del apoyo encontrado en compañeros del Diario como Kiki, Ignacio Valdés o Emilio López.

Presentó al artista el periodista Pablo Manuel Durio, compañero suyo en el Diario, quien destacó que “siendo concreto y directo, como se exige a un periodista, Julio es el mejor”. Recordó sus inicios en El Periódico de la Bahía en 1991, sus colaboraciones en El País y Diario de Cádiz desde 1992 y su nombramiento en este periódico del Grupo Joly como jefe de fotografía en el año 2000. Durio incidió en su “pasión por la fotografía y la importancia que tiene en una noticia”. Y le calificó de “buscador de la excelencia”.

Mar Díez, delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, recordó la apuesta de Cajasol por la cultura y las tradiciones de Cádiz. Explicó que González cuenta en esta muestra “qué se cuece al otro lado del telón escasos minutos antes de las actuaciones” porque antes abrirse las cortinas “también es posible hacer arte”. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, se congratuló de que el Carnaval vuelva a su fecha habitual y aseguró que esta exposición “va a ser un referente” durante este febrero.

Al finalizar el acto Milián Oneto, protagonista de una de las fotos con la comparsa ‘La comunidad’, le regaló una copla: el pasodoble de la chirigota ‘Los conquistadores de la trastienda de Casa Crespo’ (1988) 'Ho quiero hacer mi cura de humildad'.

Entre los retratados por Julio González están Ángel Subiela de ‘Los prisioneros’, Martínez Ares de ‘La ciudad invisible’, Kike Remolino en ‘Los encaidenaos’, El Popo en ‘Los seguidores del Arturito’, El Love en ‘Los cachito pan’, Selu y El Niño de Malet en ‘Grupo de guasa’, Manolo Santander en ‘La maldición de la lapa negra’ o Jesús Bienvenido en ‘Los irracionales’.

La exposición podrá visitarse hasta el 28 de febrero de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.